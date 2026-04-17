El fin de la entrega de cartas en las casas: esta es la acción que tomará Canada Post

Vancouver - La empresa gubernamental que reparte el correo en Canadá está tomando medidas para poner fin al reparto a domicilio.

Canada Post está iniciando conversaciones con 13 comunidades para empezar a convertir unas 136,000 direcciones de la entrega puerta a puerta a buzones comunitarios, una unidad independiente con espacio designado para cada una de las múltiples residencias a las que sirve. Es el primer paso de una iniciativa que pondrá fin a la entrega a domicilio de unos 4 millones de direcciones en los próximos cinco años.

“Es un proceso que puede llevar de seis a nueve meses de principio a fin”, dijo en una entrevista Jon Hamilton, portavoz de Canada Post. “No ocurrirá nada de inmediato”.

Hamilton dijo que Canada Post trabajará con comunidades urbanas y los barrios para determinar la mejor ubicación de los buzones comunitarios.

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Hamilton dijo que de los 17.6 millones de direcciones a las que sirve actualmente Canada Post, el 75% ya tienen alguna forma de entrega centralizada. Algunas personas utilizan buzones comunitarios o un apartado de correos, mientras que otras viven en un apartamento o condominio.

Según Hamilton, la supresión del reparto a domicilio supondría un ahorro de unos $291.96 millones al año para Canada Post.

Se ha enfrentado a asombrosas pérdidas financieras. Canada Post declaró en noviembre que sus pérdidas en los nueve primeros meses de 2025 superaron los $73 millones.

Hamilton dijo que Canada Post no despedirá a trabajadores debido a los cambios en la entrega. “Esto reducirá el número de carteros. Tendrán trabajo, pero será en otra parte”, dijo.

Canada Post emplea actualmente a unas 60,000 personas.

El proceso para poner fin al reparto a domicilio se está iniciando tras las reuniones mantenidas con los responsables sindicales, según informó la corporación en un comunicado.

Los miembros del Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales comenzarán a votar el lunes sobre la ratificación de los nuevos acuerdos contractuales con el cartero nacional.

Llevan sin un nuevo contrato desde noviembre de 2023, y el sindicato ha protagonizado dos huelgas nacionales y una serie de otras interrupciones durante las negociaciones contractuales.

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