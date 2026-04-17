Donald Trump nominaría a Cameron Hamilton para dirigir FEMA tras su despido el año pasado

El presidente Donald Trump tiene planes de nominar a Cameron Hamilton, un ex SEAL de la Marina estadounidense que la administración despidió el año pasado como líder interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), como administrador permanente de esa agencia, según una persona familiarizada con el asunto.

Hamilton fue el líder temporal de FEMA de enero a mayo del año pasado, pero fue despedido un día después de declarar en el Capitolio que no estaba de acuerdo con las propuestas de desmantelar la organización encargada de coordinar la respuesta del gobierno federal a los desastres, una idea que Trump había planteado en repetidas ocasiones.

“No creo que eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias redunde en beneficio del pueblo estadounidense”, declaró a los miembros de una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

FEMA ha carecido de un administrador permanente durante todo el segundo mandato de Trump y actualmente está con su tercer líder temporal, algo que los críticos han dicho que socava la eficacia de la agencia.

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Trump ofreció el trabajo a Hamilton el miércoles, según la persona, que no estaba autorizada a discutirlo públicamente y habló bajo condición de anonimato. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. The New York Times informó por primera vez de la intención de Trump de nombrar a Hamilton.

El nombramiento de Hamilton se produciría en un momento crucial para la FEMA y cuando su futuro sigue siendo incierto. Trump ha dicho que quiere transferir más responsabilidad de los desastres a los estados y ha creado un Consejo de Revisión de FEMA, que se espera que proponga reformas radicales en la forma en que la agencia apoya a las comunidades afectadas por desastres.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha expresado su apoyo a la FEMA al tiempo que pedía reformas, en marcado contraste con su predecesora, Kristi Noem, que prometió “eliminar la FEMA tal y como existe en la actualidad” y cuyas relaciones con el consejo de revisión llegaron a ser tensas.

No está claro cómo Hamilton dirigiría FEMA o qué espera Trump de su liderazgo.

La relación de Hamilton con los funcionarios del DHS se volvió “muy hostil” durante su breve mandato en la FEMA, según declaró en un episodio de septiembre del podcast “Disaster Tough”. Quería recortar el “gasto superfluo” y “reducir el tamaño de la agencia”, dijo, pero no desmantelarla.

Trump no ha anunciado oficialmente el nombramiento y podría cambiar de opinión. Hamilton también podría enfrentarse a vientos en contra durante el proceso de confirmación del Senado por no haber ejercido nunca como director estatal de gestión de emergencias.

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La ley federal exige que el administrador de la FEMA tenga “capacidad y conocimientos demostrados en gestión de emergencias y seguridad nacional” y no menos de cinco años de experiencia en dirección ejecutiva y gestión. De ser confirmado, se convertiría en el principal asesor del presidente y del secretario de Seguridad Interior para todos los asuntos relacionados con la gestión de emergencias.

Hamilton pasó una década en los U.S. Navy Seals, sirviendo en el Seal Team Eight durante cuatro despliegues en el extranjero entre 2005 y 2015, según su perfil de LinkedIn y una biografía del Congreso.

Después trabajó como especialista supervisor de gestión de emergencias en el Departamento de Estado de Estados Unidos y como director de servicios de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional durante varios años.

Hamilton se presentó como candidato al Congreso por el distrito 7 de Virginia en 2024, pero perdió en las primarias republicanas.

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