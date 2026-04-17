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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Accidente entre dos camiones en la PR-52 deja una persona pillada y provoca cierre parcial en Caguas

El choque ocurrió en el kilómetro 27.7 en dirección hacia Cayey

17 de abril de 2026 - 6:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una persona quedó pillada tras un accidente entre dos camiones ocurrido en el kilómetro 27.7 de la PR-52, en dirección de Caguas hacia Cayey, informó este viernes la Policía.

Según el informe preliminar, el perjudicado es atendido en el lugar por personal de Emergencias Médicas.

Las autoridades indicaron, además, que dos carriles permanecen obstruidos debido a un derrame de aceite, lo que ha complicado el tránsito en la zona.

Ante la situación, se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas, como la PR-1, mientras se completa la investigación y se atiende la emergencia.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

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CaguasBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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