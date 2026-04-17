Accidente entre dos camiones en la PR-52 deja una persona pillada y provoca cierre parcial en Caguas

Una persona quedó pillada tras un accidente entre dos camiones ocurrido en el kilómetro 27.7 de la PR-52, en dirección de Caguas hacia Cayey, informó este viernes la Policía.

Según el informe preliminar, el perjudicado es atendido en el lugar por personal de Emergencias Médicas.

Las autoridades indicaron, además, que dos carriles permanecen obstruidos debido a un derrame de aceite, lo que ha complicado el tránsito en la zona.

Ante la situación, se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas, como la PR-1, mientras se completa la investigación y se atiende la emergencia.