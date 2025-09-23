Peatón fallece atropellado por conductor que abandonó la escena en Canóvanas

Un peatón falleció esta madrugada al ser atropellado por un vehículo que no se detuvo en la escena en Canóvanas, informó la Policía.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 4:12 a.m., en el kilómetro 15.2 de la carretera PR-3, en dirección de Canóvanas hacia Carolina.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un “choque con vehículo”.

“Luego, al personarse los agentes, se localizó el cuerpo de un hombre sin signos vitales en el pavimento”, indicó el comunicado policiaco. “La persona perjudica no ha sido identificada y falleció a consecuencia de los múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollado por un auto, el cual abandonó la escena”.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras del área de Carolina, junto con el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.