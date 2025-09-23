Opinión
23 de septiembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón fallece atropellado por conductor que abandonó la escena en Canóvanas

La Policía recomendó a los conductores a tomar rutas alternas porque el tramo está cerrado durante la investigación del “hit and run”

23 de septiembre de 2025 - 6:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios de Arecibo espera poder identificar el vehículo que el pasado 25 de agosto impactó a Félix D. Oliveras Rivera. (Archivo / GFR Media)
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:12 a.m., en el kilómetro 15.2 de la carretera PR-3, en dirección de Canóvanas hacia Carolina.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció esta madrugada al ser atropellado por un vehículo que no se detuvo en la escena en Canóvanas, informó la Policía.

RELACIONADAS

El “hit and run” fue reportado a eso de las 4:12 a.m., en el kilómetro 15.2 de la carretera PR-3, en dirección de Canóvanas hacia Carolina.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un “choque con vehículo”.

“Luego, al personarse los agentes, se localizó el cuerpo de un hombre sin signos vitales en el pavimento”, indicó el comunicado policiaco. “La persona perjudica no ha sido identificada y falleció a consecuencia de los múltiples traumas recibidos tras haber sido arrollado por un auto, el cual abandonó la escena”.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras del área de Carolina, junto con el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

Mientras dure la investigación, “se recomienda tomar rutas alternas como la avenida Camarero hacia la ruta PR-66, en dirección hacia San Juan. Ya que las vías se encuentran cerradas”.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
