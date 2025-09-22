Opinión
22 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agente de la Policía recibe una descarga eléctrica por un rayo en Utuado

Cursó a través de la sombrilla del oficial de la Uniformada, quien se encuentra estable

22 de septiembre de 2025 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El policía fue transportado al Hospital Metropolitano en Utuado y al momento se encuentra estable. (Eva E. Guadalupe Rivera)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un agente de la División de Droga de la Policía en Utuado recibió una descarga eléctrica por un rayo en la tarde del lunes en un incidente reportado en la Comandancia de ese municipio.

Según un informe policiaco, el agente recibió la descarga a través de su sombrilla.

El policía fue transportado al Hospital Metropolitano en Utuado y al momento se encuentra estable.

El caso es investigado por la División de Droga.

En la mañana del lunes, el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó fuertes lluvias para la tarde debido a lluvias asociadas a una onda tropical que llega a Puerto Rico y que continuará dejando precipitación durante la semana.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
El diario de hoy
lunes, 22 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
¿Quiénes somos?

