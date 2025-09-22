Agente de la Policía recibe una descarga eléctrica por un rayo en Utuado
Cursó a través de la sombrilla del oficial de la Uniformada, quien se encuentra estable
22 de septiembre de 2025 - 4:38 PM
Un agente de la División de Droga de la Policía en Utuado recibió una descarga eléctrica por un rayo en la tarde del lunes en un incidente reportado en la Comandancia de ese municipio.
Según un informe policiaco, el agente recibió la descarga a través de su sombrilla.
El policía fue transportado al Hospital Metropolitano en Utuado y al momento se encuentra estable.
El caso es investigado por la División de Droga.
En la mañana del lunes, el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó fuertes lluvias para la tarde debido a lluvias asociadas a una onda tropical que llega a Puerto Rico y que continuará dejando precipitación durante la semana.
