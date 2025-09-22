Agente de la Policía recibe una descarga eléctrica por un rayo en Utuado

Un agente de la División de Droga de la Policía en Utuado recibió una descarga eléctrica por un rayo en la tarde del lunes en un incidente reportado en la Comandancia de ese municipio.

Según un informe policiaco, el agente recibió la descarga a través de su sombrilla.

El policía fue transportado al Hospital Metropolitano en Utuado y al momento se encuentra estable.

El caso es investigado por la División de Droga.