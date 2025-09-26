Investigan el asesinato de un hombre en Canóvanas

La Policía investiga el asesinato de un hombre ocurrido en la tarde del jueves en el barrio San Isidro, sector Villa Hugo II, de la calle Cariño, intersección calle Reinita, en Canóvanas.

De acuerdo con la Unifornada, oficiales encontraron el cuerpo de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años, tras ser alertados mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre varios disparos.

Según las autoridades, el occiso presentaba múltiples heridas de bala. En la escena, también se ocuparon casquillos de bala de distintos calibres.

La Policía agregó que Reyes Olea contaba con expediente criminal por asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

Ficha del occiso. (Suministrada)