26 de septiembre de 2025
Investigan el asesinato de un hombre en Canóvanas

En la escena, las autoridades ocuparon casquillos de bala de distintos calibres

26 de septiembre de 2025 - 7:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga el asesinato de un hombre ocurrido en la tarde del jueves en el barrio San Isidro, sector Villa Hugo II, de la calle Cariño, intersección calle Reinita, en Canóvanas.

De acuerdo con la Unifornada, oficiales encontraron el cuerpo de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años, tras ser alertados mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre varios disparos.

Según las autoridades, el occiso presentaba múltiples heridas de bala. En la escena, también se ocuparon casquillos de bala de distintos calibres.

La Policía agregó que Reyes Olea contaba con expediente criminal por asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

Ficha del occiso.
Ficha del occiso. (Suministrada)

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
