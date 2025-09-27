Opinión
27 de septiembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en incidente reportado en Santurce

Según la Policía, el occiso contaba con expediente criminal por sustancias controladas

26 de septiembre de 2025 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De momento, la Policía desconoce las circunstancias que rodean los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado, este viernes, en la calle del Parque, final de la parada 22, en Santurce, informó la Policía.

RELACIONADAS

El comunicado preliminar de la Uniformada sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona en el pavimento.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron, en el área verde, el cuerpo baleado de un hombre, quien posteriormente fue identificado como Julio Pizarro Santos, de 35 años.

Según las autoridades, el occiso contaba con expediente criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

De momento, la Policía desconoce las circunstancias que rodean los hechos.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión a la fiscal de turno, se encuentran a cargo de la pesquisa.

Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
