Hombre fallece tras ser impactado por conductor que se fue a la huida en Toa Baja
Otra persona también resultó herida en el incidente
27 de septiembre de 2025 - 9:36 AM
Un hombre falleció en la madrugada de este sábado tras ser impactado por un vehículo que no se detuvo en la escena en el kilómetro 7.1, de la carretera 867, en Toa Baja.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un peatón, quien habría sido impactado por un vehículo que supuestamente se dio a la huida.
De momento, las autoridades no identificaron al fallecido.
La Uniformada agregó que otro hombre resultó herido en relación con estos hechos, por lo que fue transportado al Centro Médico en Río Piedras.
Su condición fue descita por la Policía como estable.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión al fiscal Josué Padilla, se hicieron cargo de la investigación.
