Feriados
27 de septiembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre fallece tras ser impactado por conductor que se fue a la huida en Toa Baja

Otra persona también resultó herida en el incidente

27 de septiembre de 2025 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación pasó a la División de Homicidios del CIC de San Juan por tratarse de un "hit and run". (Archivo)
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre falleció en la madrugada de este sábado tras ser impactado por un vehículo que no se detuvo en la escena en el kilómetro 7.1, de la carretera 867, en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un peatón, quien habría sido impactado por un vehículo que supuestamente se dio a la huida.

De momento, las autoridades no identificaron al fallecido.

La Uniformada agregó que otro hombre resultó herido en relación con estos hechos, por lo que fue transportado al Centro Médico en Río Piedras.

Su condición fue descita por la Policía como estable.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión al fiscal Josué Padilla, se hicieron cargo de la investigación.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHit and runToa BajaPeatonesPeatón arrollado
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
sábado, 27 de septiembre de 2025
