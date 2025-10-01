Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
91°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maestro víctima de ataque grave con piedra identifica a sospechoso en rueda de confrontación

La Fiscalía de Carolina continúa con la recopilación de declaraciones juradas para la posible formulación de cargos

1 de octubre de 2025 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso ya estaba bajo custodia por cargos de otro caso de violencia de género. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un maestro de agricultura identificó este miércoles al sospechoso que lo atacó con una piedra en Trujillo Alto, causándole heridas graves en su rostro.

RELACIONADAS

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó que la rueda de confrontación se llevó a cabo en horas de la mañana de hoy.

“La identificación positiva oficial, que era lo que estábamos esperando, ya se dio”, sostuvo Oliveras.

“Nos hacía falta para presentar el caso ante la Fiscalía (de Carolina). Como él no lo conocía, era la primera vez que lo veía, esa identificación era sumamente importante”, agregó.

La agresión fue reportada a la 1:36 p.m. del 26 de septiembre, en la barriada González III en Trujillo Alto.

La víctima, de 37 años y residente de Trujillo Alto, conducía un auto cuando sintió un fuerte impacto en el cristal delantero. El informe policíaco añadió que un individuo “le lanzó una piedra que lo alcanzó en la frente, provocándole un trauma sustancial y un edema en el ojo izquierdo”. Mientras, su pasajero resultó ileso.

El perjudicado, quien fue dado de alta tras ser hospitalizado, ha asegurado en entrevistas con medios televisivos que en aquel momento pudo ver a la persona que le lanzó la piedra.

“Entendemos que el caso está completo. Todo depende de cómo lo vea (la) Fiscalía y nos dé el visto bueno para radicar”, explicó Oliveras.

La oficial dijo que, tras la identificación, los investigadores del CIC acudieron a la Fiscalía de Carolina “para presentar el caso a la fiscal, para las declaraciones juradas”.

“Si se termina ese proceso, en la tarde de hoy estaríamos en posición de radicar hoy mismo. De lo contrario, sería llevarlo a (a la cárcel en) Bayamón, y excarcelarlo en el día de mañana para radicar los cargos”, apuntó.

El sospechoso permanece en la cárcel por cargos de otro caso radicado el domingo, explicó el 29 de septiembre el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).

Según la Policía, en ese caso, el Tribunal de Carolina encontró causa para arresto contra Jeffrey Stein, de 33 años y residente de San Juan, por hechos denunciados el 27 de septiembre.

En un comunicado de prensa, la Uniformada sostuvo que “Stein agredió en diferentes partes del cuerpo a la víctima y la sujetó fuertemente por el cuello, lo que provocó que la perjudicada sintiera temor por su vida”.

Tras evaluar la prueba, el juez Reicarlo de León Colón determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $3,000. Al no prestarla, quedó bajo custodia en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar, cuya fecha no fue ofrecida de momento.

Tags
Trujillo AltoPolicía de Puerto RicoAgresionesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: