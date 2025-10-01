Maestro víctima de ataque grave con piedra identifica a sospechoso en rueda de confrontación

Un maestro de agricultura identificó este miércoles al sospechoso que lo atacó con una piedra en Trujillo Alto, causándole heridas graves en su rostro.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, indicó que la rueda de confrontación se llevó a cabo en horas de la mañana de hoy.

“La identificación positiva oficial, que era lo que estábamos esperando, ya se dio”, sostuvo Oliveras.

“Nos hacía falta para presentar el caso ante la Fiscalía (de Carolina). Como él no lo conocía, era la primera vez que lo veía, esa identificación era sumamente importante”, agregó.

La agresión fue reportada a la 1:36 p.m. del 26 de septiembre, en la barriada González III en Trujillo Alto.

La víctima, de 37 años y residente de Trujillo Alto, conducía un auto cuando sintió un fuerte impacto en el cristal delantero. El informe policíaco añadió que un individuo “le lanzó una piedra que lo alcanzó en la frente, provocándole un trauma sustancial y un edema en el ojo izquierdo”. Mientras, su pasajero resultó ileso.

PUBLICIDAD

El perjudicado, quien fue dado de alta tras ser hospitalizado, ha asegurado en entrevistas con medios televisivos que en aquel momento pudo ver a la persona que le lanzó la piedra.

“Entendemos que el caso está completo. Todo depende de cómo lo vea (la) Fiscalía y nos dé el visto bueno para radicar”, explicó Oliveras.

La oficial dijo que, tras la identificación, los investigadores del CIC acudieron a la Fiscalía de Carolina “para presentar el caso a la fiscal, para las declaraciones juradas”.

“Si se termina ese proceso, en la tarde de hoy estaríamos en posición de radicar hoy mismo. De lo contrario, sería llevarlo a (a la cárcel en) Bayamón, y excarcelarlo en el día de mañana para radicar los cargos”, apuntó.

El sospechoso permanece en la cárcel por cargos de otro caso radicado el domingo, explicó el 29 de septiembre el inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC).

Según la Policía, en ese caso, el Tribunal de Carolina encontró causa para arresto contra Jeffrey Stein, de 33 años y residente de San Juan, por hechos denunciados el 27 de septiembre.

En un comunicado de prensa, la Uniformada sostuvo que “Stein agredió en diferentes partes del cuerpo a la víctima y la sujetó fuertemente por el cuello, lo que provocó que la perjudicada sintiera temor por su vida”.