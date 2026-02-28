Ataque a tiros en la barriada San José: asesinan a un hombre y dejan a otro herido

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido durante una balacera reportada a las 6:43 a.m. de este sábado frente a una residencia en la barriada San José, en la calle Blanes, en Hato Rey, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes hallaron el cuerpo de un hombre en el suelo.

De momento, el occiso no ha sido identificado.

En cuanto al hombre herido de bala, la Policía detalló que fue transportado por paramédicos hacia la sala de emergencias de un hospital del área, para ser atendido por el médico de turno. Se desconoce su condición.