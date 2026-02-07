Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a peatón que murió en un “hit and run” frente a una panadería en Toa Baja

El hombre se encontraba caminando por la vía de rodaje cuando fue impactado

7 de febrero de 2026 - 8:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Uniformada indicó que no se ha localizado al conductor involucrado en el accidente. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón falleció este sábado tras ser arrollado en medio de un “hit and run” reportado frente a la panadería Los Primos en Toa Baja.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el incidente ocurrió cerca de las 7:45 a.m. en la carretera PR-863, kilómetro 2.3, del barrio Pájaros.

La Uniformada indicó que, mientras el peatón Cándido Andino Nieves, de 73 años, se se encontraba caminando por esta vía de rodaje, el conductor de un vehículo, que no fue descrito, lo impactó.

Tras el incidente, el hombre falleció en la escena, mientras que el conductor abandonó el lugar sin brindarle ayuda al perjudicado.

Las autoridades informaron que no se ha localizado al conductor involucrado en el accidente.

La escena fue investigada por la agente Bernard Morales, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Gretchen Pérez.

Posteriormente, el caso pasó a manos del agente Jorge Meléndez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

