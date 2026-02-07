Identifican a peatón que murió en un “hit and run” frente a una panadería en Toa Baja

Un peatón falleció este sábado tras ser arrollado en medio de un “hit and run” reportado frente a la panadería Los Primos en Toa Baja.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el incidente ocurrió cerca de las 7:45 a.m. en la carretera PR-863, kilómetro 2.3, del barrio Pájaros.

La Uniformada indicó que, mientras el peatón Cándido Andino Nieves, de 73 años, se se encontraba caminando por esta vía de rodaje, el conductor de un vehículo, que no fue descrito, lo impactó.

Tras el incidente, el hombre falleció en la escena, mientras que el conductor abandonó el lugar sin brindarle ayuda al perjudicado.

Las autoridades informaron que no se ha localizado al conductor involucrado en el accidente.

La escena fue investigada por la agente Bernard Morales, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Gretchen Pérez.