NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece motociclisita tras perder el control y accidentarse en Humacao

La Policía indicó que el hombre supuestamente manejaba a exceso de velocidad

7 de febrero de 2026 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue transportado a un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista de 42 años falleció en la madugada de este sábado tras perder el control y accidentarse en la carretera PR‑3, kilómetro 83.2, en el barrio Cataño de Humacao, informó la Policía.

Según la Uniformada, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó sobre un accidente.

De la investigación se desprende que, mientras Eliezer Oquendo Vizcaya conducía una motora Suzuki Hayabusa, GSX1300R, por la mencionada vía, lo hacía a una presunta velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio.

Acto seguido, Oquendo Vizcaya perdió el control, saliéndose de la vía hacia el área verde donde cayó al suelo. Tras el impacto, resultó con heridas de gravedad.

El motociclista fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Municipales de Humacao y transportado a un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
