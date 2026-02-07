Fallece motociclisita tras perder el control y accidentarse en Humacao
La Policía indicó que el hombre supuestamente manejaba a exceso de velocidad
7 de febrero de 2026 - 7:38 AM
7 de febrero de 2026 - 7:38 AM
Un motociclista de 42 años falleció en la madugada de este sábado tras perder el control y accidentarse en la carretera PR‑3, kilómetro 83.2, en el barrio Cataño de Humacao, informó la Policía.
Según la Uniformada, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó sobre un accidente.
De la investigación se desprende que, mientras Eliezer Oquendo Vizcaya conducía una motora Suzuki Hayabusa, GSX1300R, por la mencionada vía, lo hacía a una presunta velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio.
Acto seguido, Oquendo Vizcaya perdió el control, saliéndose de la vía hacia el área verde donde cayó al suelo. Tras el impacto, resultó con heridas de gravedad.
El motociclista fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Municipales de Humacao y transportado a un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: