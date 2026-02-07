Fallece motociclisita tras perder el control y accidentarse en Humacao

Un motociclista de 42 años falleció en la madugada de este sábado tras perder el control y accidentarse en la carretera PR‑3, kilómetro 83.2, en el barrio Cataño de Humacao, informó la Policía.

Según la Uniformada, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9‑1‑1 alertó sobre un accidente.

De la investigación se desprende que, mientras Eliezer Oquendo Vizcaya conducía una motora Suzuki Hayabusa, GSX1300R, por la mencionada vía, lo hacía a una presunta velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio.

Acto seguido, Oquendo Vizcaya perdió el control, saliéndose de la vía hacia el área verde donde cayó al suelo. Tras el impacto, resultó con heridas de gravedad.