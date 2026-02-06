Hombre de 65 años es víctima de “carjacking” en barrio Obrero
Mientras el perjudicado se disponía a guardar su vehículo, fue interceptado por tres sujetos
6 de febrero de 2026 - 11:43 AM
6 de febrero de 2026 - 11:43 AM
Un hombre de 65 años fue víctima de un “carjacking” reportado el jueves, en la avenida E, intersección calle 10, en barrio Obrero.
De acuero con el informe de la Policía, mientras el perjudicado se disponía a guardar su vehículo Nissan Altima, del año 2022, gris y con la tablilla JWM-139, lo interceptaron tres individuos, vestidos de negro.
Acto seguido, bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego, lo despojaron de su auto.
De acuerdo con el querellante, tras el incidente, los asaltantes se marcharon del lugar y no le causaron daño físico.
Personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: