Hombre de 65 años es víctima de “carjacking” en barrio Obrero

Un hombre de 65 años fue víctima de un “carjacking” reportado el jueves, en la avenida E, intersección calle 10, en barrio Obrero.

De acuero con el informe de la Policía, mientras el perjudicado se disponía a guardar su vehículo Nissan Altima, del año 2022, gris y con la tablilla JWM-139, lo interceptaron tres individuos, vestidos de negro.

Acto seguido, bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego, lo despojaron de su auto.

De acuerdo con el querellante, tras el incidente, los asaltantes se marcharon del lugar y no le causaron daño físico.