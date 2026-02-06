Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre de 65 años es víctima de “carjacking” en barrio Obrero

Mientras el perjudicado se disponía a guardar su vehículo, fue interceptado por tres sujetos

6 de febrero de 2026 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
carjacking (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 65 años fue víctima de un “carjacking” reportado el jueves, en la avenida E, intersección calle 10, en barrio Obrero.

RELACIONADAS

De acuero con el informe de la Policía, mientras el perjudicado se disponía a guardar su vehículo Nissan Altima, del año 2022, gris y con la tablilla JWM-139, lo interceptaron tres individuos, vestidos de negro.

Acto seguido, bajo amenaza e intimidación con un arma de fuego, lo despojaron de su auto.

De acuerdo con el querellante, tras el incidente, los asaltantes se marcharon del lugar y no le causaron daño físico.

Personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBarrio ObreroCarjacking
