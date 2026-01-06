Matrimonio es víctima de “carjacking” en Morovis
La pareja de jóvenes llegaba a su hogar cuando fue sorprendida por dos individuos
6 de enero de 2026 - 8:33 AM
6 de enero de 2026 - 8:33 AM
Un matrimonio de jóvenes fue víctima de un “carjacking” en la víspera del Día de Reyes tras ser despojados de su vehículo en su residencia, en el barrio Morovis Sur, del mencionado municipio.
El informe preliminar de la Policía sostiene que, mientras la pareja llegaba a su hogar, fue sorprendida por dos individuos que portaban armas de fuego.
Acto seguido, los asaltantes le robaron su guagua Pick-up Chevrolet, modelo Silverado, color rojo, del año 2022.
Tras el acto delictivo, los individuos se marcharon del lugar y, posteriormente, abandonaron el vehículo frente a la antigua escuela elemental cerca del lugar de los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: