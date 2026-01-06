Matrimonio es víctima de “carjacking” en Morovis

Un matrimonio de jóvenes fue víctima de un “carjacking” en la víspera del Día de Reyes tras ser despojados de su vehículo en su residencia, en el barrio Morovis Sur, del mencionado municipio.

El informe preliminar de la Policía sostiene que, mientras la pareja llegaba a su hogar, fue sorprendida por dos individuos que portaban armas de fuego.

Acto seguido, los asaltantes le robaron su guagua Pick-up Chevrolet, modelo Silverado, color rojo, del año 2022.