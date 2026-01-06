Opinión
Matrimonio es víctima de “carjacking” en Morovis

La pareja de jóvenes llegaba a su hogar cuando fue sorprendida por dos individuos

6 de enero de 2026 - 8:33 AM

Los hechos se reportaron a las 7:30 p.m.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un matrimonio de jóvenes fue víctima de un “carjacking” en la víspera del Día de Reyes tras ser despojados de su vehículo en su residencia, en el barrio Morovis Sur, del mencionado municipio.

El informe preliminar de la Policía sostiene que, mientras la pareja llegaba a su hogar, fue sorprendida por dos individuos que portaban armas de fuego.

Acto seguido, los asaltantes le robaron su guagua Pick-up Chevrolet, modelo Silverado, color rojo, del año 2022.

Tras el acto delictivo, los individuos se marcharon del lugar y, posteriormente, abandonaron el vehículo frente a la antigua escuela elemental cerca del lugar de los hechos.

