Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violenta madrugada del Día de Reyes: dos hombres son asesinados en Naguabo

Un tercer individuo además resultó herido de bala en circunstancias que se encuentran bajo investigación

6 de enero de 2026 - 7:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao investiga los hechos. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto

Dos hombres fueron asesinados con apenas minutos de diferencia durante la madrugada del Día de Reyes en el municipio de Naguabo, informó la Policía.

Según la Uniformada, el primer asesinato fue reportado a las 2:14 a.m. en los predios de una residencia ubicada en la carretera PR-3, calle 2, del barrio Daguao.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar a la escena, agentes adscritos al Distrito de Naguabo encontraron el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no ha sido identificado.

Poco después, cerca de las 3:00 a.m., otro asesinato fue reportado en la calle Nazaret de la urbanización Promised Land. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala. De momento, el occiso no ha sido identificado.

Además, la Policía informó que, durante la madrugada, otro hombre llegó a una institución hospitalaria del área con heridas de bala. La Uniformada investiga las circunstancias del incidente, pero indicó que el perjudicado se encuentra en condición estable.

De momento, las autoridades no precisaron si este suceso guarda relación con los asesinatos reportados.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao investiga los hechos.

Breaking NewsAsesinatosNaguaboPolicía de Puerto Rico
