NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía pide ayuda para dar con sospechoso de disparar y herir gravemente a un hombre en Villalba

Los hechos habrían ocurrido en Nochebuena

5 de enero de 2026 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el CIC de Ponce. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía solicitó el lunes ayuda de la ciudadanía para dar con el sospechoso de disparar contra un hombre a quien habría estado siguiendo el 24 de diciembre, en Villalba.

Según un informe policíaco, el sospechoso presuntamente realizó disparos hacia el perjudicado desde un vehículo Toyota Cross blanco, provocando que este se refugiara dentro de un cuartel de la Policía.

El querellante fue alcanzado por los proyectiles de bala y resultó con heridas graves.

Si tienes información que ayude a identificar al sospechoso, favor de comunicarte de manera confidencial al 787-284-4040 (Comandancia de Ponce) o al 787-343-2020.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
