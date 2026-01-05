Policía pide ayuda para dar con sospechoso de disparar y herir gravemente a un hombre en Villalba
Los hechos habrían ocurrido en Nochebuena
5 de enero de 2026 - 6:24 PM
La Policía solicitó el lunes ayuda de la ciudadanía para dar con el sospechoso de disparar contra un hombre a quien habría estado siguiendo el 24 de diciembre, en Villalba.
Según un informe policíaco, el sospechoso presuntamente realizó disparos hacia el perjudicado desde un vehículo Toyota Cross blanco, provocando que este se refugiara dentro de un cuartel de la Policía.
El querellante fue alcanzado por los proyectiles de bala y resultó con heridas graves.
Si tienes información que ayude a identificar al sospechoso, favor de comunicarte de manera confidencial al 787-284-4040 (Comandancia de Ponce) o al 787-343-2020.
