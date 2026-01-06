Asesinan a un hombre y otro resulta herido tras balacera en gasolinera de Las Piedras

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala la noche del lunes en un incidente reportado en la estación de gasolina VB Racing Fuels, ubicada en la PR-31, del barrio Río, en Las Piedras.

De acuerdo con la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Ángel G. Acosta García, de 32 años.

Según la Uniformada, el occiso poseía expediente criminal, del año 2022, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas.

En la misma escena, resultó herido un joven de 23 años, quien fue atendido por paramédicos y trasladado en ambulancia a una institución hospitalaria. Su condición fue descrita como estable.