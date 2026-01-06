Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre y otro resulta herido tras balacera en gasolinera de Las Piedras

Los hechos ocurrieron en la noche del lunes, víspera del Día de Reyes

6 de enero de 2026 - 8:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala la noche del lunes en un incidente reportado en la estación de gasolina VB Racing Fuels, ubicada en la PR-31, del barrio Río, en Las Piedras.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Ángel G. Acosta García, de 32 años.

Según la Uniformada, el occiso poseía expediente criminal, del año 2022, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas.

En la misma escena, resultó herido un joven de 23 años, quien fue atendido por paramédicos y trasladado en ambulancia a una institución hospitalaria. Su condición fue descrita como estable.

El agente Jay Orta, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, lidera la pesquisa en unión al fiscal Miguel Hornero.

Tags
Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto RicoLas Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: