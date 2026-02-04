Reportan “carjacking” en Canóvanas: le roban auto y un arma de fuego
El incidente se reportó a eso de la 1:00 a.m.
4 de febrero de 2026 - 7:49 AM
4 de febrero de 2026 - 7:49 AM
Un hombre fue víctima de un "carjacking" en la madrugada de este miércoles en Canóvanas, informó la Policía.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de la 1:00 a.m., en la urbanización Jardines de Canóvanas.
Según el informe policiaco, el querellante indicó que “fue interceptado por tres individuos portando armas de fuego, quienes mediante amenaza e intimidación lo despojaron de un vehículo Nissan Versa, color gris, año 2021, con tablilla JNM-855”.
“Además, los asaltantes se apropiaron de una cartera tipo bolso que contenía documentos personales y una pistola marca Sig Sauer, modelo P365X, calibre 9 milímetros, con dos abastecedores y 34 municiones”, apuntó el comunicado de la Uniformada.
“Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó.
El agente Josué Rodríguez, adscrito al Distrito de Canóvanas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: