Reportan “carjacking” en Canóvanas: le roban auto y un arma de fuego

Un hombre fue víctima de un "carjacking" en la madrugada de este miércoles en Canóvanas, informó la Policía.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de la 1:00 a.m., en la urbanización Jardines de Canóvanas.

Según el informe policiaco, el querellante indicó que “fue interceptado por tres individuos portando armas de fuego, quienes mediante amenaza e intimidación lo despojaron de un vehículo Nissan Versa, color gris, año 2021, con tablilla JNM-855”.

“Además, los asaltantes se apropiaron de una cartera tipo bolso que contenía documentos personales y una pistola marca Sig Sauer, modelo P365X, calibre 9 milímetros, con dos abastecedores y 34 municiones”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

“Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó.