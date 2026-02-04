Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan “carjacking” en Canóvanas: le roban auto y un arma de fuego

El incidente se reportó a eso de la 1:00 a.m.

4 de febrero de 2026 - 7:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El auto robado a mano armada fue descrito como un Nissan Versa, color gris, año 2021, con tablilla JNM-855. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue víctima de un "carjacking" en la madrugada de este miércoles en Canóvanas, informó la Policía.

RELACIONADAS

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de la 1:00 a.m., en la urbanización Jardines de Canóvanas.

Según el informe policiaco, el querellante indicó que “fue interceptado por tres individuos portando armas de fuego, quienes mediante amenaza e intimidación lo despojaron de un vehículo Nissan Versa, color gris, año 2021, con tablilla JNM-855”.

“Además, los asaltantes se apropiaron de una cartera tipo bolso que contenía documentos personales y una pistola marca Sig Sauer, modelo P365X, calibre 9 milímetros, con dos abastecedores y 34 municiones”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

“Tras cometer el robo, los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó.

El agente Josué Rodríguez, adscrito al Distrito de Canóvanas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCarjackingCarjackings
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: