Fallece conductor de “four track” tras accidente en Adjuntas

El conductor de un "four track" falleció y un pasajero resultó herido tras un accidente ayer en Adjuntas.

El incidente fue reportado a eso de las 10:00 de la noche de ayer, martes, en el kilómetro 33.7 de la carretera PR-123, del barrio Saltillo.

En comunicado de prensa, la Policía informó que “Edward José Maldonado Rivera, de 26 años, junto al pasajero” de 23 años, ambos hermanos y residentes de Adjuntas, “conducía su vehículo ‘fourtrack’ Yamaha Banshee 350 negro y rojo del año 2002.

La Uniformada agregó que viajaban “a una aparente velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio”, por lo que “impactó la acera, ubicada en el lado derecho de la vía y posteriormente un poste de cemento. A consecuencia del impacto, el conductor salió expulsado, impactando dicho poste, y el pasajero salió expulsado, cayendo al pavimento”.

PUBLICIDAD

El conductor fue transportado por paramédicos al CDT de Adjuntas, donde el doctor Juan Corchado certificó su muerte.

Mientras, el pasajero fue llevado por paramédicos a un hospital de Ponce, donde se informó que estaba en condición de cuidado.

La agente Lo-Ruhama Rodríguez Arce, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Adjuntas, investigó el caso y dio conocimiento a la fiscal Velmarie López Rivera, quien instruyó que se tomaran fotos y se ocupara el vehículo para fines de inspección.