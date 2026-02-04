Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor de “four track” tras accidente en Adjuntas

Un pasajero también resultó herido en el incidente

4 de febrero de 2026 - 7:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conductor fue llevado al CDT de Adjuntas y el pasajero, a un hospital en Ponce. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El conductor de un "four track" falleció y un pasajero resultó herido tras un accidente ayer en Adjuntas.

RELACIONADAS

El incidente fue reportado a eso de las 10:00 de la noche de ayer, martes, en el kilómetro 33.7 de la carretera PR-123, del barrio Saltillo.

En comunicado de prensa, la Policía informó que “Edward José Maldonado Rivera, de 26 años, junto al pasajero” de 23 años, ambos hermanos y residentes de Adjuntas, “conducía su vehículo ‘fourtrack’ Yamaha Banshee 350 negro y rojo del año 2002.

La Uniformada agregó que viajaban “a una aparente velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio”, por lo que “impactó la acera, ubicada en el lado derecho de la vía y posteriormente un poste de cemento. A consecuencia del impacto, el conductor salió expulsado, impactando dicho poste, y el pasajero salió expulsado, cayendo al pavimento”.

El conductor fue transportado por paramédicos al CDT de Adjuntas, donde el doctor Juan Corchado certificó su muerte.

Mientras, el pasajero fue llevado por paramédicos a un hospital de Ponce, donde se informó que estaba en condición de cuidado.

La agente Lo-Ruhama Rodríguez Arce, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Adjuntas, investigó el caso y dio conocimiento a la fiscal Velmarie López Rivera, quien instruyó que se tomaran fotos y se ocupara el vehículo para fines de inspección.

Hasta este martes, la Policía había reportado 21 muertes en accidentes de tránsito en lo que va de este año, cinco menos que los 26 registrados a la misma fecha en el 2025.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
