Los cuerpos de tres personas fueron encontrados en la madrugada de este martes en Carolina, informó la Policía.

Esclarecen caso de cinco asesinados encontrados desnudos en San Juan y Carolina

Esclarecen caso de cinco asesinados encontrados desnudos en San Juan y Carolina

Las autoridades aseguran haber esclarecido los asesinatos de cinco hombres cuyos cuerpos fueron encontrados desnudos en octubre pasado en San Juan y Carolina.

Así lo reveló hoy, martes, el superintendente de la Policía, Joseph González, a El Nuevo Día.

Cuando este medio le preguntó si tenía más información sobre la pesquisa, González indicó que “sí, pero no puedo compartir”.

“Lo que puedo decir es que los responsables no están en una posición de seguir cometiendo delitos”, sostuvo el funcionario.

La masacre fue reportada en la madrugada del pasado 7 de octubre de 2025. Primero, dos cuerpos fueron encontrados desnudos en una escena reportada a eso de las 3:26 de la madrugada, en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa, en San Juan.

Los occisos fueron identificados como Nathan Borques, de 18 años y residente del embalse San José, en Hato Rey; y Wilber Javier Germoso Ramírez.

Posteriormente, a eso de las 8:30 de la mañana, fue reportada la segunda escena, al final de la avenida Paseo Los Gigantes, frente a una iglesia, en Carolina.

Allí encontraron tres cuerpos de hombres desnudos. Fueron identificados como Jan Daniel Santana Márquez, de 18 años; Eliezer Derickson Messon, de 30 y vecino de Santurce; y Ramón Pierret, de 41 años.

En aquel momento, los directores de los cuerpos de investigaciones criminales de Carolina y San Juan indicaron que las víctimas en ambas escenas presentaban hematomas por aparentes golpes en varias partes del cuerpo. Además, uno de los cuerpos en cada escena tenía las manos atadas a la espalda.

“Reflejan que fueron torturados”, dijo en octubre la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, Mabel Olivera, en relación a la escena en su jurisdicción.

Mientras, los investigadores del Instituto de Ciencias Forenses encontraron que una de las víctimas en Carolina y una en San Juan presentaban herida de bala.