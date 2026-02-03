Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Esclarecen caso de cinco asesinados encontrados desnudos en San Juan y Carolina

El caso fue reportado en la madrugada del pasado 7 de octubre

3 de febrero de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cuerpos de tres personas fueron encontrados en la madrugada de este martes en Carolina, informó la Policía.El incidente violento se reportó en la avenida Monserrate, frente a la iglesia Nueva Cosecha.Escena de la masacre en la avenida Monserrate en Carolina, frente a la Iglesia Nueva Cosecha.
1 / 14 | Esclarecen caso de cinco asesinados encontrados desnudos en San Juan y Carolina. Los cuerpos de tres personas fueron encontrados en la madrugada de este martes en Carolina, informó la Policía. - Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades aseguran haber esclarecido los asesinatos de cinco hombres cuyos cuerpos fueron encontrados desnudos en octubre pasado en San Juan y Carolina.

Así lo reveló hoy, martes, el superintendente de la Policía, Joseph González, a El Nuevo Día.

Cuando este medio le preguntó si tenía más información sobre la pesquisa, González indicó que “sí, pero no puedo compartir”.

“Lo que puedo decir es que los responsables no están en una posición de seguir cometiendo delitos”, sostuvo el funcionario.

La masacre fue reportada en la madrugada del pasado 7 de octubre de 2025. Primero, dos cuerpos fueron encontrados desnudos en una escena reportada a eso de las 3:26 de la madrugada, en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa, en San Juan.

Los occisos fueron identificados como Nathan Borques, de 18 años y residente del embalse San José, en Hato Rey; y Wilber Javier Germoso Ramírez.

Posteriormente, a eso de las 8:30 de la mañana, fue reportada la segunda escena, al final de la avenida Paseo Los Gigantes, frente a una iglesia, en Carolina.

Allí encontraron tres cuerpos de hombres desnudos. Fueron identificados como Jan Daniel Santana Márquez, de 18 años; Eliezer Derickson Messon, de 30 y vecino de Santurce; y Ramón Pierret, de 41 años.

En aquel momento, los directores de los cuerpos de investigaciones criminales de Carolina y San Juan indicaron que las víctimas en ambas escenas presentaban hematomas por aparentes golpes en varias partes del cuerpo. Además, uno de los cuerpos en cada escena tenía las manos atadas a la espalda.

“Reflejan que fueron torturados”, dijo en octubre la directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, Mabel Olivera, en relación a la escena en su jurisdicción.

Mientras, los investigadores del Instituto de Ciencias Forenses encontraron que una de las víctimas en Carolina y una en San Juan presentaban herida de bala.

En el lugar de los hechos en Santurce encontraron tres casquillos de bala, mientras que en Carolina no hallaron, por lo que Olivera no descartaba que fueran asesinados en otro lugar, antes de ser dejados en la avenida Monserrate.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatos
