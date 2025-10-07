Hallan los cuerpos desnudos de dos hombres asesinados en Santurce
Ambas víctimas presentaban heridas y hematomas
7 de octubre de 2025 - 6:22 AM
7 de octubre de 2025 - 6:22 AM
Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce.
Los hechos fueron reportados a eso de las 3:26 a.m., en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa.
Según la investigación preliminar, agentes de la Policía Municipal de San Juan se encontraban realizando una ronda preventiva cuando hallaron sobre “el pavimento los cuerpos desnudos de dos hombres que al momento no han sido identificados”.
“Las víctimas presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y uno de ellos una herida de bala en la cabeza”, indica el comunicado policiaco.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 338 asesinatos en lo que va de e este año, 37 menos que los 375 registrados a la misma fecha en el 2024.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: