Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan los cuerpos desnudos de dos hombres asesinados en Santurce

Ambas víctimas presentaban heridas y hematomas

7 de octubre de 2025 - 6:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 338 asesinatos en lo que va de e este año, 37 menos que los 375 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:26 a.m., en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa.

Según la investigación preliminar, agentes de la Policía Municipal de San Juan se encontraban realizando una ronda preventiva cuando hallaron sobre “el pavimento los cuerpos desnudos de dos hombres que al momento no han sido identificados”.

“Las víctimas presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y uno de ellos una herida de bala en la cabeza”, indica el comunicado policiaco.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 338 asesinatos en lo que va de e este año, 37 menos que los 375 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoAsesinatosBreaking NewsSanturceSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: