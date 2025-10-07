Hallan los cuerpos desnudos de dos hombres asesinados en Santurce

Dos hombres fueron asesinados en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:26 a.m., en la calle Roosevelt de la barriada Figueroa.

Según la investigación preliminar, agentes de la Policía Municipal de San Juan se encontraban realizando una ronda preventiva cuando hallaron sobre “el pavimento los cuerpos desnudos de dos hombres que al momento no han sido identificados”.

“Las víctimas presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y uno de ellos una herida de bala en la cabeza”, indica el comunicado policiaco.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.