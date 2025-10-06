Autoridades buscan a la sospechosa de un secuestro y robo en Hatillo

Las autoridades solicitaron ayuda ciudadana este lunes para dar con el paradero de una mujer sospechosa de robo y secuestro en Hatillo.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m. del pasado 29 de septiembre, en el estacionamiento de la Farmacia San Felipe, ubicada en la carretera PR-129 del Barrio Bayaney.

De acuerdo con la denuncia, la víctima de 71 años esperaba a su esposo mientras estaba sentada como pasajera en el vehículo Toyota Eco azul, de cuatro puertas. La Policía agregó que, en ese momento, “fue sorprendida por una mujer, quien abordó el auto y la llevó hasta el Garaje Shell, de la carretera PR-129 del municipio de Hatillo”.

Añadió que, allí, la víctima logró marcharse del lugar y pedir ayuda".

“Además, la mujer, la agredió y la despojó de dinero en efectivo”, apuntó el informe policiaco.