6 de octubre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades buscan a la sospechosa de un secuestro y robo en Hatillo

La Policía indicó que los hechos se reportaron en el estacionamiento de una farmacia

6 de octubre de 2025 - 11:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía divulgó imágenes captadas por cámaras de seguridad para pedirle ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de una sospechosa de secuestro de una mujer de 71 años. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades solicitaron ayuda ciudadana este lunes para dar con el paradero de una mujer sospechosa de robo y secuestro en Hatillo.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 p.m. del pasado 29 de septiembre, en el estacionamiento de la Farmacia San Felipe, ubicada en la carretera PR-129 del Barrio Bayaney.

De acuerdo con la denuncia, la víctima de 71 años esperaba a su esposo mientras estaba sentada como pasajera en el vehículo Toyota Eco azul, de cuatro puertas. La Policía agregó que, en ese momento, “fue sorprendida por una mujer, quien abordó el auto y la llevó hasta el Garaje Shell, de la carretera PR-129 del municipio de Hatillo”.

Añadió que, allí, la víctima logró marcharse del lugar y pedir ayuda".

“Además, la mujer, la agredió y la despojó de dinero en efectivo”, apuntó el informe policiaco.

La Uniformada exhortó a que cualquier ciudadano que “pueda brindar información sobre el paradero de esta persona puede comunicarse con la Policía de Puerto Rico, confidencialmente a través de los siguientes números telefónicos 787-878-4000 extensión 1451 y (787) 343-2020”.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
