Investigan alegado secuestro y agresión en Carolina: preguntaban por una bicicleta
El querellante alegó que recibió golpes con objetos contundentes
31 de agosto de 2025 - 10:39 AM
La Policía investiga una querella de secuestro y agresión radicada en la madrugada de este domingo, en el residencial Lagos de Blasina, en Carolina.
Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:45 a.m. El querellante manifestó que “mientras se dirigía a entrar al lugar cuando varios individuos se le acercaron y mediante la fuerza y en contra de su voluntad, lo llevaron hacia un apartamento”.
“Una vez allí, comenzaron a agredirlo con varios objetos contundentes en diferentes partes del cuerpo, mientras le cuestionaban por una bicicleta”, agregó el comunicado policíaco.
La Uniformada señaló que debido a los golpes recibidos, el perjudicado se dirigió a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. Al momento se desconoce su condición.
Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se encuentran a cargo de la pesquisa.
