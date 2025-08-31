Opinión
31 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan alegado secuestro y agresión en Carolina: preguntaban por una bicicleta

El querellante alegó que recibió golpes con objetos contundentes

31 de agosto de 2025 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:45 a.m., en el residencial Lagos de Blasina en Carolina.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

La Policía investiga una querella de secuestro y agresión radicada en la madrugada de este domingo, en el residencial Lagos de Blasina, en Carolina.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:45 a.m. El querellante manifestó que “mientras se dirigía a entrar al lugar cuando varios individuos se le acercaron y mediante la fuerza y en contra de su voluntad, lo llevaron hacia un apartamento”.

“Una vez allí, comenzaron a agredirlo con varios objetos contundentes en diferentes partes del cuerpo, mientras le cuestionaban por una bicicleta”, agregó el comunicado policíaco.

La Uniformada señaló que debido a los golpes recibidos, el perjudicado se dirigió a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. Al momento se desconoce su condición.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se encuentran a cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
