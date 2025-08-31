Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
31 de agosto de 2025
80°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en Fajardo

La Policía informó que la escena tuvo lugar en la calle Unión de Valle Puerto Real

31 de agosto de 2025 - 7:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de los asesinatos en San Juan, la Policía ocupó casquillos de bala calibre .40 y calibre 7.62 x3. (Archivo / GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, 46 menos que los registrados a la misma fecha en el 2024. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Fajardo.

RELACIONADAS

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar, las unidades al lugar “encontraron el cuerpo de un masculino en el interior de un vehículo con heridas de bala” y “sin signos de vida”.

La Policía identificó al occiso como Natanael Colón Ceballos, de 44 años y vecino de Fajardo.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Fajardo se hizo cargo de la pesquisa.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, 46 menos que los registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsFajardo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 31 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: