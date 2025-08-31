Hallan cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en Fajardo
La Policía informó que la escena tuvo lugar en la calle Unión de Valle Puerto Real
31 de agosto de 2025 - 7:03 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Fajardo.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre detonaciones en el lugar.
Al llegar, las unidades al lugar “encontraron el cuerpo de un masculino en el interior de un vehículo con heridas de bala” y “sin signos de vida”.
La Policía identificó al occiso como Natanael Colón Ceballos, de 44 años y vecino de Fajardo.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Fajardo se hizo cargo de la pesquisa.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 301 asesinatos en lo que va de este año, 46 menos que los registrados a la misma fecha en el 2024.
