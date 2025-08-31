Hallan cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en Fajardo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Fajardo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar, las unidades al lugar “encontraron el cuerpo de un masculino en el interior de un vehículo con heridas de bala” y “sin signos de vida”.

La Policía identificó al occiso como Natanael Colón Ceballos, de 44 años y vecino de Fajardo.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Fajardo se hizo cargo de la pesquisa.