Feriados
23 de agosto de 2025
Anuncia el asalto con una nota: investigan robo a banco en centro comercial en Fajardo

Por el momento, se desconoce el monto del dinero sustraído por el ladrón

23 de agosto de 2025 - 11:53 AM

Actualizado el 23 de agosto de 2025 - 12:08 PM

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan un robo reportado en la mañana de este sábado en el banco Oriental, ubicado en el centro comercial Plaza Fajardo.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, el capitán Edwin Collazo, indicó a El Nuevo Día que el asaltante supuestamente hizo la fila en el establecimiento.

Acto seguido, le habría entregado a una empleada una nota en la que anunciaba el asalto y le exigía que le entregara el dinero.

“Ella le da el dinero y luego se marcha”, indicó el capitán.

Posteriormente, la Policía emitió un informe preliminar emitido en el que revela que el asaltante se llevó aproximadamente $5,000 en efectivo.

La empleada describió al asaltante como un hombre que vestía una camisa negra, zapatos blancos y una peluca roja, indica el reporte policíaco.

Tras finalizar el robo, el individuo abandonó el lugar con un rumbo desconocido. Mientras, la empleada resultó ilesa durante el incidente, indicó la Uniformada.

Por su parte, el teniente José Ayala, director de la División de Robo a Bancos de la Policía, confirmó a este medio que su personal se dirige hacia la escena para iniciar la correspondiente pesquisa.

Breaking NewsRobo a bancosFajardoPolicía de Puerto Rico
Andrea Guemárez Soto
