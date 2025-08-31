Individuos roban vehículo a punta de pistola a hombre que esperaba frente a semáforo en Camuy

Un carjacking fue reportado a eso de las 3:17 a.m. de este domingo en Camuy, informó la Policía en comunicado de prensa.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la carretera PR-2, frente al Professional Plaza, ubicado en el barrio Membrillo, camino Las Flores.

Según la investigación preliminar, el querellante, de 36 años y residente de Camuy, denunció que se encontraba en su vehículo Hyundai Sonata, color blanco del año 2016, tablilla IOJ-732, “esperando el cambio de luz del semáforo cuando se le acercó un vehículo”.

El informe policiaco indica que, “al llegar frente al lugar antes mencionado, se desmontaron varios individuos portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de su auto, sin causarle daño físico alguno”.

Además de la pérdida del vehículo, la víctima informó que dentro del auto había una computadora laptop, un teléfono celular y prendas.