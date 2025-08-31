Opinión
31 de agosto de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Individuos roban vehículo a punta de pistola a hombre que esperaba frente a semáforo en Camuy

Las autoridades buscan el auto Hyundai Sonata, color blanco del año 2016, tablilla IOJ-732

31 de agosto de 2025 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la carretera PR-2, frente al Professional Plaza, ubicado en el barrio Membrillo, camino Las Flores. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un carjacking fue reportado a eso de las 3:17 a.m. de este domingo en Camuy, informó la Policía en comunicado de prensa.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la carretera PR-2, frente al Professional Plaza, ubicado en el barrio Membrillo, camino Las Flores.

Según la investigación preliminar, el querellante, de 36 años y residente de Camuy, denunció que se encontraba en su vehículo Hyundai Sonata, color blanco del año 2016, tablilla IOJ-732, “esperando el cambio de luz del semáforo cuando se le acercó un vehículo”.

El informe policiaco indica que, “al llegar frente al lugar antes mencionado, se desmontaron varios individuos portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de su auto, sin causarle daño físico alguno”.

Además de la pérdida del vehículo, la víctima informó que dentro del auto había una computadora laptop, un teléfono celular y prendas.

El agente José López Ramos, adscrito al Distrito de Camuy, investigó el caso preliminarmente y lo refirió al agente Carlos Medina Delgado, de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
