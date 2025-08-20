Opinión
20 de agosto de 2025
Violento “carjacking” en Arecibo: agreden a joven y le roban su auto

El perjudicado se encontraba en su vehículo cuando fue sorprendido por una pareja de atacantes

20 de agosto de 2025 - 8:11 AM

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un joven de 22 años fue agredido y despojado de su vehículo en medio de un “carjacking” reportado en la madrugada de este miércoles en la calle 1, del barrio Factor, en Arecibo.

RELACIONADAS

Según la Policía, el perjudicado se encontraba en su Jeep Compass Sport gris clara, del año 2012, cuando fue sorprendido por una pareja.

Los agresores habrían forcejeado con el joven y lo habrían golpeado en los brazos con un objeto contundente. Acto seguido, robaron su vehículo y huyeron del lugar.

La agente Katiria Cordero Vázquez, del Precinto 207 de Arecibo, investigó preliminarmente el caso.

Agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo continuarán con la pesquisa.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

