Violento “carjacking” en Arecibo: agreden a joven y le roban su auto

Un joven de 22 años fue agredido y despojado de su vehículo en medio de un “carjacking” reportado en la madrugada de este miércoles en la calle 1, del barrio Factor, en Arecibo.

Según la Policía, el perjudicado se encontraba en su Jeep Compass Sport gris clara, del año 2012, cuando fue sorprendido por una pareja.

Los agresores habrían forcejeado con el joven y lo habrían golpeado en los brazos con un objeto contundente. Acto seguido, robaron su vehículo y huyeron del lugar.

La agente Katiria Cordero Vázquez, del Precinto 207 de Arecibo, investigó preliminarmente el caso.

Agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo continuarán con la pesquisa.