Lo golpean y le llevan el dinero de las ventas del día: hombre denuncia robo en Aguas Buenas

La Policía investiga un robo reportado en la noche del martes, en la PR-156, en barrio Bayamoncito de Aguas Buenas.

El perjudicado denunció que transitada en el camión de su lugar de trabajo cuando se detuvo a orillas de la mencionada vía. El hombre se bajó en el kilómetro 42.4 y allí se le acercó otro individuo, quien “lo agredió con un objeto en el área del brazo”.

Acto seguido, el querellante relató que cayó al suelo, momento que el atacante aprovechó para ir al camión y apropiarse de una cartuchera verde. En el interior había $3,000 en efectivo, producto de las ventas del día. El asaltante se marchó del lugar en un vehículo blanco.

El perjudicado fue atendido en el lugar por paramédicos, que lo refirieron a una institución hospitalaria.