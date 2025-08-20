Opinión
20 de agosto de 2025
83°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo golpean y le llevan el dinero de las ventas del día: hombre denuncia robo en Aguas Buenas

El perjudicado reportó que el atacante se llevó $3,000 en efectivo de su camión

20 de agosto de 2025 - 6:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El asaltante se marchó del lugar en un vehículo blanco.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga un robo reportado en la noche del martes, en la PR-156, en barrio Bayamoncito de Aguas Buenas.

RELACIONADAS

El perjudicado denunció que transitada en el camión de su lugar de trabajo cuando se detuvo a orillas de la mencionada vía. El hombre se bajó en el kilómetro 42.4 y allí se le acercó otro individuo, quien “lo agredió con un objeto en el área del brazo”.

Acto seguido, el querellante relató que cayó al suelo, momento que el atacante aprovechó para ir al camión y apropiarse de una cartuchera verde. En el interior había $3,000 en efectivo, producto de las ventas del día. El asaltante se marchó del lugar en un vehículo blanco.

El perjudicado fue atendido en el lugar por paramédicos, que lo refirieron a una institución hospitalaria.

La pesquisa está en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.

Tags
Policía de Puerto RicoRobosAguas BuenasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
