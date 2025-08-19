Opinión
19 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asalto en Carolina: delincuentes entran a una vivienda tras amenazar al empleado del propietario

Los individuos despojaron al querellante de dinero, prendas valoradas en casi $19,000 y un arma de fuego

19 de agosto de 2025 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
El Cuerpo de Investigacioens Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga este martes un robo domiciliario reportado en Carolina, en el que los asaltantes presuntamente utilizaron al empleado de la víctima, bajo amenaza, para lograr acceso a la residencia.

RELACIONADAS

Según la Uniformada, el robo ocurrió a las 4:15 a.m., en la carretera 8856, kilómetro 1.1, sector Los Calo, del barrio Barrazas.

De acuerdo con las autoridades, el querellante alegó que se encontraba en su residencia, junto a su hijo, cuando se personó su empleado y le pidió que le abriera la puerta.

En ese momento, el perjudicado se percató de la presencia de otros dos individuos. Los sujetos, según el querellante, amenazaban e intimidaban a su empleado con un arma de fuego.

A raíz del asalto, el perjudicado le entregó a los asaltantes aproximadamente $2,000 en efectivo y prendas valoradas en unos $18,900.

Los delincuentes también se apropiaron de un arma de fuego para la cual el querellante tenía licencia de portación.

En medio del robo, los agresores golpearon al querellante en la parte posterior de la cabeza. Posteriormente, se dirigieron a la habitación de su hijo, donde se apropiaron de $1,000 en efectivo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
