Asalto en Carolina: delincuentes entran a una vivienda tras amenazar al empleado del propietario

La Policía investiga este martes un robo domiciliario reportado en Carolina, en el que los asaltantes presuntamente utilizaron al empleado de la víctima, bajo amenaza, para lograr acceso a la residencia.

Según la Uniformada, el robo ocurrió a las 4:15 a.m., en la carretera 8856, kilómetro 1.1, sector Los Calo, del barrio Barrazas.

De acuerdo con las autoridades, el querellante alegó que se encontraba en su residencia, junto a su hijo, cuando se personó su empleado y le pidió que le abriera la puerta.

En ese momento, el perjudicado se percató de la presencia de otros dos individuos. Los sujetos, según el querellante, amenazaban e intimidaban a su empleado con un arma de fuego.

A raíz del asalto, el perjudicado le entregó a los asaltantes aproximadamente $2,000 en efectivo y prendas valoradas en unos $18,900.

Los delincuentes también se apropiaron de un arma de fuego para la cual el querellante tenía licencia de portación.

En medio del robo, los agresores golpearon al querellante en la parte posterior de la cabeza. Posteriormente, se dirigieron a la habitación de su hijo, donde se apropiaron de $1,000 en efectivo.