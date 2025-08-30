Opinión
30 de agosto de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo agreden y le roban su vehículo: hombre es víctima de “carjacking” en Río Piedras

El perjudicado se encontraba dialogando en el lugar cuando dos individuos se le acercaron

30 de agosto de 2025 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos asaltantes agredieron a un hombre y lo despojaron de su vehículo en medio de un “carjacking” registrado en la noche del viernes en la calle Linacero, esquina Campo Rico, en Río Piedras.

Según el informe de la Policía, el querellante manifestó que se encontraba dialogando en el lugar cuando dos individuos se le acercaron.

Uno de los sujetos lo habría agredido en la cabeza con un arma de fuego. Acto seguido, lo despojaron de sus pertenencias y de su guagua Hyundai Santa Fe GL roja, del año 2004 y con la tablilla JQG-207.

Tras el incidente violeto, el perjudicado fue transportado por paramédicos hacia la Sala de Emergencias de un hospital del área.

Su condición fue escrita como estable.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
