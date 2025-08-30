Lo agreden y le roban su vehículo: hombre es víctima de “carjacking” en Río Piedras

Dos asaltantes agredieron a un hombre y lo despojaron de su vehículo en medio de un “carjacking” registrado en la noche del viernes en la calle Linacero, esquina Campo Rico, en Río Piedras.

Según el informe de la Policía, el querellante manifestó que se encontraba dialogando en el lugar cuando dos individuos se le acercaron.

Uno de los sujetos lo habría agredido en la cabeza con un arma de fuego. Acto seguido, lo despojaron de sus pertenencias y de su guagua Hyundai Santa Fe GL roja, del año 2004 y con la tablilla JQG-207.

Tras el incidente violeto, el perjudicado fue transportado por paramédicos hacia la Sala de Emergencias de un hospital del área.

Su condición fue escrita como estable.