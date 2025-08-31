Opinión
31 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo de pescador afectado por un rayo en lago de Villalba

Otra persona también resultó perjudicada, pero se encuentra en condición estable

31 de agosto de 2025 - 6:42 AM

Updated At

Actualizado el 31 de agosto de 2025 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios buscan a un pescador que cayó al agua del lago Toa Vaca en Villalba, luego de que resultara afectado por un rayo en la tarde del sábado 30 de agosto.Familiares y allegados del pescador, de Lares, estuvieron toda la noche y se quedaron cerca del área pendientes a recibir noticias de los esfuerzos de búsqueda.Búsqueda encabezada por Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres para dar con el paradero de un pescador que cayó al agua del lago Toa Vaca en Villalba después de resultar afectado por un rayo.
Encuentran cuerpo de pescador afectado por un rayo en lago de Villalba. Personal del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), con FURA de la Policía, primeros respondedores de Villalba, municipios aledaños, y múltiples voluntarios buscan a un pescador que cayó al agua del lago Toa Vaca en Villalba, luego de que resultara afectado por un rayo en la tarde del sábado 30 de agosto. - Suministrada
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Rescatistas encontraron este domingo el cuerpo del pescador que cayó al lago Toa Vaca en Villalba tras el impacto de un rayo en la tarde de ayer, sábado.

RELACIONADAS

El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), informó que buzos de la OMME de Arecibo lo encontraron.

“El comisionado Ángel Jiménez Colón y el alcalde Dan Santiago informaron a los familiares y les dieron su pésame”, indicó NMEAD en declaraciones escritas.

Las labores de búsqueda se habían reanudado en la mañana del domingo. Más temprano, Santiago indicó que contaban con siete buzos de NMEAD y otros seis de la Unidad Marítima de la Policía, así como de otras agencias y municipios.

“Lamentablemente, queremos informar que a eso de las 8:18 de la mañana los buzos localizaron el cuerpo de Alexander Vega González, de 48 años, residente de Lares”, indicó el alcalde de Villalba, en un vídeo publicado en las redes sociales.

Agregó que “ya la familia, su esposa y papá hicieron el reconocimiento del cuerpo y estamos esperando por el fiscal de turno para hacer los trámites que conlleva esta operación”.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, al pueblo de Lares y su alcalde, que nos llamó ayer y tiene un equipo aquí. Pero informamos la triste noticia de que encontramos el cuerpo de este caballero, que ayer, a eso de las 3:20 fue impactado por un rayo mientras hacían pesca recreativa con un grupo de pescadores de Quebradillas”, manifestó.

Más temprano, cerca de la media noche, NMEAD informó en declaraciones escritas que “buzos rescatistas realizaron una búsqueda activa hasta las 11:00 pm (de este sábado) del pescador reportado como desaparecido”, pero “no lo encontraron”.

Explicó que durante la madrugada se mantendrían atentos funcionarios de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) y la Policía Municipal de Villalba con una “búsqueda pasiva”.

Agregó que este domingo, el resto del personal regresa “para retomar la búsqueda activa en la mañana, cuando se sumarán más recursos de otros municipios y agencias”.

“El comisionado Ángel Jiménez Colón y el alcalde Dan Santiago mantuvieron informados a los familiares”, apuntó NMEAD.

“En las labores participaron las zonas de Ponce y Guayama del NMEAD, las OMMEs de Villalba, Arecibo, Coamo, Lares y Ponce, además de pescadores voluntarios”, añadió.

Originalmente, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó sobre una llamada, a las 3:20 p.m., al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el impacto de un rayo que afectó a dos personas cerca del club de pesca del lago.

Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Villalba confirmaron que una persona cayó al agua tras el suceso y se hundió.

Mientras, una segunda persona que lo acompañaba en el bote, de 39 años y residente de Lares, resultó con heridas en las manos, pero las autoridades indicaron que permanece en condición estable.

La Policía no ha ofrecido, de momento, la identidad de los pescadores.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
