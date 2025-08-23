Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
83°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El impacto de un rayo detiene partido de béisbol de la Doble A Juvenil en Isabela

El juego celebrado en el parque Félix Mantilla fue suspendido por seguridad

23 de agosto de 2025 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto del partido entre los Isabela Lions e Isabela Rays en el parque Félix Mantilla. (La Onda Deportiva)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El impacto de un rayo en medio de un partido de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil Roberto Alomar provocó este sábado la suspensión del encuentro entre Isabela Lions e Isabela Rays en el parque Félix Mantilla.

El momento quedó captado en vídeo publicado en las redes sociales. El suceso ocurrió en la primera entrada con el marcador 10-0 a favor de los Lions.

Cuando el lanzador de los Rays completó un lanzamiento, ocurrió el impacto del rayo en el cuadro interior del parque, provocando gritos en las gradas por el susto ante el estruendo. Los jugadores y los árbitros, inmediatamente, salieron del terreno.

Héctor Rosa Figueroa, oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, informó que el juego fue suspendido por seguridad. Más adelante se anunciará la fecha para continuar con el desafío.

Todos los jugadores están bien”, comunicó Rosa Figueroa.

La meteoróloga Ada Monzón publicó el video en su cuenta de Facebook.

“Recuerden que los rayos pueden caer hasta a 10 millas de distancia del centro de una tormenta eléctrica, por lo que no es necesaria la presencia de lluvia para que ocurra un impacto de rayo. Si escucha truenos, significa que está lo suficientemente cerca de la tormenta como para correr peligro”, comunicó.

“En estos momentos, una tronada se encuentra activa sobre sectores del norte central y noroeste, incluyendo porciones costeras de Isabela”, agregó.

El Servicio Nacional de Meteorología(SNM) emitió el sábado una advertencia de inundaciones en el interior y noreste de la isla asociados a la humedad del Invest 90L, en combinación con una vaguada en el área.

Los pueblos afectados son Arecibo, Utuado, Añasco, Corozal, Naranjito, Vega Alta, Toa Alta y Dorado, Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón, Carolina y Loíza.

La temporada 2025 de la Doble A Juvenil inició hace tres semanas con la participación de 73 novenas.

Tags
Beisbol Doble AIsabela
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: