El impacto de un rayo detiene partido de béisbol de la Doble A Juvenil en Isabela

El impacto de un rayo en medio de un partido de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil Roberto Alomar provocó este sábado la suspensión del encuentro entre Isabela Lions e Isabela Rays en el parque Félix Mantilla.

El momento quedó captado en vídeo publicado en las redes sociales. El suceso ocurrió en la primera entrada con el marcador 10-0 a favor de los Lions.

Cuando el lanzador de los Rays completó un lanzamiento, ocurrió el impacto del rayo en el cuadro interior del parque, provocando gritos en las gradas por el susto ante el estruendo. Los jugadores y los árbitros, inmediatamente, salieron del terreno.

Héctor Rosa Figueroa, oficial de prensa de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, informó que el juego fue suspendido por seguridad. Más adelante se anunciará la fecha para continuar con el desafío.

“Todos los jugadores están bien”, comunicó Rosa Figueroa.

La meteoróloga Ada Monzón publicó el video en su cuenta de Facebook.

“Recuerden que los rayos pueden caer hasta a 10 millas de distancia del centro de una tormenta eléctrica, por lo que no es necesaria la presencia de lluvia para que ocurra un impacto de rayo. Si escucha truenos, significa que está lo suficientemente cerca de la tormenta como para correr peligro”, comunicó.

“En estos momentos, una tronada se encuentra activa sobre sectores del norte central y noroeste, incluyendo porciones costeras de Isabela”, agregó.

El Servicio Nacional de Meteorología(SNM) emitió el sábado una advertencia de inundaciones en el interior y noreste de la isla asociados a la humedad del Invest 90L, en combinación con una vaguada en el área.

Los pueblos afectados son Arecibo, Utuado, Añasco, Corozal, Naranjito, Vega Alta, Toa Alta y Dorado, Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón, Carolina y Loíza.