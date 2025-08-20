Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
20 de agosto de 2025
89°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De compraventa a secuestro: hombre escapa de asaltantes que le robaron y agredieron

Los individuos citaron a la víctima a un centro comercial en San Juan para comprarle unas prendas

20 de agosto de 2025 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dos hombres a los extremos son los sospechosos. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a dos sujetos sospechosos de secuestrar y agredir a un hombre tras citarlo, mediante redes sociales, para la presunta compra de unas prendas en San Juan.

RELACIONADAS

Según el informe de las autoridades, los individuos citaron a la víctima en el centro comercial The Mall of San Juan para supuestamente comprar dos cadenas, un reloj y pulseras, valoradas en $5,200.

Sin embargo, al llegar al lugar, los sospechosos secuestraron al perjudicado en su vehículo Honda Accord, gris y del año 2015.

Como parte del asalto, le robaron las prendas, $5,000 en efectivo, un reloj y una pistola, para la cual el querellante poseía licencia de portación.

La víctima relató que, durante el trayecto, los sujetos lo amenazaron de muerte y lo intimidaron verbalmente.

De acuerdo con la Policía, al llegar a un garaje, localizado en la urbanización Los Ángeles, en Carolina, “la víctima aceleró el vehículo y se lanzó del auto para poder escapar de sus secuestradores”.

El auto continuó la marcha e impactó un muro de concreto. Tras el accidente, los sujetos se bajaron del vehículo, realizaron varios disparos y huyeron del lugar.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan JuanThe Mall of San JuanRobosSecuestros
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 20 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: