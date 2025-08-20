De compraventa a secuestro: hombre escapa de asaltantes que le robaron y agredieron

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a dos sujetos sospechosos de secuestrar y agredir a un hombre tras citarlo, mediante redes sociales, para la presunta compra de unas prendas en San Juan.

Según el informe de las autoridades, los individuos citaron a la víctima en el centro comercial The Mall of San Juan para supuestamente comprar dos cadenas, un reloj y pulseras, valoradas en $5,200.

Sin embargo, al llegar al lugar, los sospechosos secuestraron al perjudicado en su vehículo Honda Accord, gris y del año 2015.

Como parte del asalto, le robaron las prendas, $5,000 en efectivo, un reloj y una pistola, para la cual el querellante poseía licencia de portación.

La víctima relató que, durante el trayecto, los sujetos lo amenazaron de muerte y lo intimidaron verbalmente.

De acuerdo con la Policía, al llegar a un garaje, localizado en la urbanización Los Ángeles, en Carolina, “la víctima aceleró el vehículo y se lanzó del auto para poder escapar de sus secuestradores”.

El auto continuó la marcha e impactó un muro de concreto. Tras el accidente, los sujetos se bajaron del vehículo, realizaron varios disparos y huyeron del lugar.