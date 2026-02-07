Reportan a adolescente desaparecido en Carolina

Agentes de la Policía, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, buscan dar con el paradero de un adolescente de 16 años, quien desapareció el pasado 15 de enero de los predios del hogar Villa Encantada, localizado en la PR-853 del barrio Cacao de ese municipio.

Según la requisitoria especial de la Policía, Edgardo Abimael Ramírez González fue reportado como desaparecido por una trabajadora social del Departamento de la Familia.

El menor fue descrito como de tez negra, 5 pies y 3 pulgadas de estatura, unas 110 libras de peso, ojos y cabello marrón oscuro. Como señas particulares tiene tatuaje en el pómulo izquierdo que lee “9x3” y tatuajes en ambos brazos.

Edgardo Abimael Ramírez González, fue reportado como desaparecido por una trabajadora social del Departamento de la Familia. (Suministrada)

Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camiseta negra con zapatillas deportivas.

De acuerdo con la trabajadora social, este menor de edad, en unión a otros dos jóvenes, se evadieron del hogar Villa Encantada durante horas de la mañana del 15 de enero, desconociéndose su paradero.

