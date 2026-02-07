Opinión
NoticiasSeguridad
Reportan a adolescente desaparecido en Carolina

Edgardo Abimael Ramírez González, de 16 años, se evadió del hogar Villa Encantada en enero pasado

7 de febrero de 2026 - 8:04 PM

Edgardo Abimael Ramírez González, fue reportado como desaparecido por una trabajadora social del Departamento de la Familia. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la Policía, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, buscan dar con el paradero de un adolescente de 16 años, quien desapareció el pasado 15 de enero de los predios del hogar Villa Encantada, localizado en la PR-853 del barrio Cacao de ese municipio.

Según la requisitoria especial de la Policía, Edgardo Abimael Ramírez González fue reportado como desaparecido por una trabajadora social del Departamento de la Familia.

El menor fue descrito como de tez negra, 5 pies y 3 pulgadas de estatura, unas 110 libras de peso, ojos y cabello marrón oscuro. Como señas particulares tiene tatuaje en el pómulo izquierdo que lee “9x3” y tatuajes en ambos brazos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camiseta negra con zapatillas deportivas.

De acuerdo con la trabajadora social, este menor de edad, en unión a otros dos jóvenes, se evadieron del hogar Villa Encantada durante horas de la mañana del 15 de enero, desconociéndose su paradero.

La Policía urge a cualquier persona que conozca sobre el paradero de Ramírez González a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o contactando directamente a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

