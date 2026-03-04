Causa para arresto contra conductor imputado de atropellar y matar a un peatón

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto, en la tarde de este martes, contra un hombre imputado de atropellar y causarle la muerte a un peatón en un incidente registrado el 30 de marzo de 2025.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Joe Eddie Alejandro Cuadrado enfrenta cinco cargos por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, incluyendo manejar en estado de embriaguez, y provocar la muerte de Carlos Ivan Velázquez Quiles, de 33 años, a quien, presuntamente, atropelló en la carretera PR-172, en la jurisdicción de Caguas.

Díaz Pérez encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $20,000 que Alejandro Cuadrado pagó. El imputado permanecerá libre hasta la vista preliminar, que se celebrará el 10 de marzo.

Según la pesquisa de la Policía, Velázquez Quiles se disponía a cruzar la carretera frente a un negocio en Caguas cuando, presuntamente, fue impactado por Alejandro Cuadrado, quien conducía un vehículo marca Kia.

El imputado, supuestamente, abandonó la escena, aunque luego regresó. Velázquez Quiles fue transportado a un hospital por un ciudadano, pero falleció mientras recibía asistencia médica.