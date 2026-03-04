Causa para arresto contra conductor imputado de atropellar y matar a un peatón
La Policía indicó que Joe Eddie Alejandro Cuadrado tampoco poseía una licencia de conducir al momento del accidente
4 de marzo de 2026 - 9:12 PM
La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto, en la tarde de este martes, contra un hombre imputado de atropellar y causarle la muerte a un peatón en un incidente registrado el 30 de marzo de 2025.
El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Joe Eddie Alejandro Cuadrado enfrenta cinco cargos por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, incluyendo manejar en estado de embriaguez, y provocar la muerte de Carlos Ivan Velázquez Quiles, de 33 años, a quien, presuntamente, atropelló en la carretera PR-172, en la jurisdicción de Caguas.
Díaz Pérez encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $20,000 que Alejandro Cuadrado pagó. El imputado permanecerá libre hasta la vista preliminar, que se celebrará el 10 de marzo.
Según la pesquisa de la Policía, Velázquez Quiles se disponía a cruzar la carretera frente a un negocio en Caguas cuando, presuntamente, fue impactado por Alejandro Cuadrado, quien conducía un vehículo marca Kia.
El imputado, supuestamente, abandonó la escena, aunque luego regresó. Velázquez Quiles fue transportado a un hospital por un ciudadano, pero falleció mientras recibía asistencia médica.
La Policía luego sostuvo que Alejandro Cuadrado no poseía una licencia de conducir y que la prueba de alcohol en el aliento que se le realizó arrojó un resultado de .088%
