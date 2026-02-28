Causa para arresto contra imputado de asesinar a un hombre frente a una escuela abandonada en Mayagüez

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto, en la tarde del viernes, contra un hombre imputado por el asesinato de Dioshlam Jadiel Suárez Vega, de 27 años y vecino del residencial Carioca, en Guayama, en hechos ocurridos el 17 de enero de 2025, en ese municipio.

Jiam Michael Ramos Vaga, alias “Caballo”, vecino del Residencial Columbus Landing, en Mayagüez, deberá enfrentar cargos por asesinato en primer grado, portación de un arma de fuego sin licencia y posesión y uso de municiones.

Padilla Galiano fijó una fianza de $3 millones que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Ponce hasta la fecha de su vista preliminar.

Según la pesquisa realizada por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2025.

La Policía Municipal recibió una llamada, a las 4:35 a.m., en la que se indicó sobre un cuerpo tirado en el pavimento en la calle Romaguera, frente a la antigua escuela Ramón Valle Seda.

Al llegar, los agentes municipales encontraron el cuerpo de Suárez Vega, quien murió en la escena tras recibir varias heridas de proyectil de bala. En la escena, además, ocuparon 28 casquillos de bala calibre .40 y dos fragmentos de proyectil de bala, compatibles con el mismo calibre.