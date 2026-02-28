Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Causa para arresto contra imputado de asesinar a un hombre frente a una escuela abandonada en Mayagüez

Jiam Michael Ramos Vaga, alias “Caballo” deberá enfrentar cargos criminales por hechos ocurridos en enero de 2025

28 de febrero de 2026 - 8:15 PM

El arrestado ha estado encarcelado desde el día de los hechos debido a que se le revocó una probatoria. (GFR MEDIA)
Un juez le impuso a Jiam Michael Ramos Vaga, alias “Caballo”, vecino del Residencial Columbus Landing, en Mayagüez, una fianza de $3 millones que no pudo pagar, siendo ingresado en la cárcel hasta la fecha de su vista preliminar.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Luis F. Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto, en la tarde del viernes, contra un hombre imputado por el asesinato de Dioshlam Jadiel Suárez Vega, de 27 años y vecino del residencial Carioca, en Guayama, en hechos ocurridos el 17 de enero de 2025, en ese municipio.

Jiam Michael Ramos Vaga, alias “Caballo”, vecino del Residencial Columbus Landing, en Mayagüez, deberá enfrentar cargos por asesinato en primer grado, portación de un arma de fuego sin licencia y posesión y uso de municiones.

Padilla Galiano fijó una fianza de $3 millones que no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Ponce hasta la fecha de su vista preliminar.

Según la pesquisa realizada por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2025.

La Policía Municipal recibió una llamada, a las 4:35 a.m., en la que se indicó sobre un cuerpo tirado en el pavimento en la calle Romaguera, frente a la antigua escuela Ramón Valle Seda.

Al llegar, los agentes municipales encontraron el cuerpo de Suárez Vega, quien murió en la escena tras recibir varias heridas de proyectil de bala. En la escena, además, ocuparon 28 casquillos de bala calibre .40 y dos fragmentos de proyectil de bala, compatibles con el mismo calibre.

No es la primera vez que las autoridades investigan un asesinato en los predios de la escuela clausurada por el Departamento de Educación, pues en noviembre de 2023 encontraron un cuerpo calcinado.

