Estados Unidos ataca otro buque y mata a tres hombres que vincula con el tráfico de drogas
Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque cinético letal en el Pacífico oriental. Esto es lo que se sabe
16 de abril de 2026 - 9:46 AM
16 de abril de 2026 - 9:46 AM
Washington - Fuerzas militares estadounidenses atacaron el miércoles un buque en el Océano Pacífico oriental, matando a tres hombres que, según el Pentágono, traficaban con drogas.
Ningún miembro del personal estadounidense resultó herido, según informó el Mando Sur de Estados Unidos en una publicación en las redes sociales.
En los últimos días se han anunciado varios ataques de este tipo, a medida que la administración Trump continúa con sus agresivas acciones contra los cárteles en aguas internacionales. Al menos 178 personas han muerto en los ataques desde que comenzaron a principios de septiembre, meses antes de la redada estadounidense de enero que capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Mando Sur describió el ataque el miércoles como un “ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada”. Dijo que el buque transitaba por “conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico Oriental”.
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