De lanzar bombas a presionar bancos: Estados Unidos pasa a la guerra económica contra Irán

Washington- Si Estados Unidos e Irán no son capaces de llegar pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra o prorrogar el alto el fuego que expira la próxima semana, la administración Trump está preparando el escenario para cambiar su campaña bélica hacia un esfuerzo más centrado en la economía y destinado a asfixiar a Teherán hasta la sumisión en lugar de depender únicamente de las bombas.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a los periodistas en una sesión informativa en la Casa Blanca el miércoles que Estados Unidos planea intensificar el dolor económico sobre Irán, y dijo que las nuevas medidas serán el “equivalente financiero” de una campaña de bombardeos.

La amenaza de imponer sanciones económicas secundarias a los países que hacen negocios con personas, empresas y barcos bajo control iraní -incluidos aliados como Emiratos Árabes Unidos y competidores como China- representa una escalada de las sanciones que Estados Unidos ya está empleando.

Bessent dijo que la administración “ha dicho a las empresas, hemos dicho a los países que si están comprando petróleo iraní, que si el dinero iraní está en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias, que es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades cinéticas”.

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Advierten a China, Hong Kong, EAU y Omán

La advertencia se produce un día después de que el Departamento del Tesoro enviara una carta a instituciones financieras de China, Hong Kong, EAU y Omán, amenazando con imponer sanciones secundarias por hacer negocios con Irán, y acusando a estos países de permitir que las actividades ilícitas iraníes fluyan a través de sus instituciones financieras.

ARCHIVO - Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz visto desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri,Archivo) (Altaf Qadri)

Es parte de un libro de jugadas económicas que el presidente Donald Trump todavía puede usar para presionar a Irán para que acepte las propuestas de Estados Unidos para limitar sus ambiciones nucleares, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el pensamiento de la administración. La persona habló bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir discusiones privadas en el registro.

En privado, el argumento que se le está dando a Trump es que los iraníes creen que pueden capear el temporal, pero si no pueden pagar a sus leales, eso podría presionar a Irán para que se siente a la mesa.

Y algunos en la administración creen que todavía hay más objetivos económicos que pueden ser golpeados que pondrían el daño económico en Irán, incluyendo bonyads, los fideicomisos de caridad que representan un porcentaje significativo de la economía iraní.

Bessent dijo a los periodistas que dos bancos chinos han recibido avisos sobre el manejo de dinero iraní. Trump se dispone a visitar Pekín el mes que viene para mantener conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping.

Bessent dijo también que los vecinos iraníes del Golfo están ahora dispuestos a estudiar la congelación del dinero iraní en sus bancos debido a la agresión de Irán durante la guerra.

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Podrían ser ineficaces, aseguran los expertos

Aun así, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, la principal demócrata en la Comisión de Banca, argumentó que cualquier nueva sanción económica se vería compensada en la práctica por las ganancias financieras inesperadas que Irán estaba obteniendo tras la guerra.

1 / 17 | En imágenes: una fábrica de cerámica en la India afectada por la guerra de Irán. Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi. - Ajit Solanki 1 / 17 En imágenes: una fábrica de cerámica en la India afectada por la guerra de Irán Un trabajador sentado en la parte de trabajadores de la fábrica Morbi. Ajit Solanki Compartir

“En lugar de circunstancias en las que podemos mantener las sanciones a Irán y constreñir su economía, el bloqueo en el Estrecho de Ormuz -combinado con el fuerte aumento del precio del petróleo- ha ayudado a la economía de Irán”, dijo Warren, y añadió: “Lo que el secretario Bessent está tratando de hacer es fregar el desastre que Donald Trump ha creado al iniciar esta guerra”.

Daniel Pickard, abogado especializado en sanciones, dijo que la imposición de sanciones secundarias podría dar lugar a un “retroceso diplomático y económico” por parte de los aliados que podría perjudicar los esfuerzos para crear coaliciones contra Teherán.

“Muchos de nuestros socios comerciales han manifestado abiertamente su oposición al conflicto en Irán”, afirmó Pickard. “La mayoría de los profesionales de las sanciones económicas estarían de acuerdo en que cuando tienes más gente en el equipo, las posibilidades de que tus sanciones económicas sean efectivas o mayores”.

El miércoles, Estados Unidos impuso sanciones a una red de contrabando de petróleo relacionada con el fallecido alto funcionario de seguridad iraní Ali Shamkhani, que fue un estrecho asesor del antiguo Líder Supremo de Irán. Las sanciones incluyen a docenas de personas, empresas y buques implicados en el transporte y venta secretos de petróleo iraní y ruso a través de empresas tapadera, muchas de ellas en los EAU.

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“El Tesoro seguirá cortando las redes de contrabando ilícito y de apoyo al terrorismo de Irán”, afirmó Bessent en un comunicado. Las instituciones financieras deben saber que el Tesoro utilizará todas las herramientas y autoridades, incluidas las sanciones secundarias, contra quienes sigan apoyando las actividades terroristas de Teherán".

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

El impulso ha cambiado

Los funcionarios de la administración Trump también han señalado una creciente confianza en que el alto el fuego y el bloqueo de los envíos desde los puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz han cambiado el impulso a favor de Trump.

Irán ha sufrido decenas de miles de millones de dólares en daños durante los bombardeos a la infraestructura del país -incluidos reveses a su industria petrolera, el corazón de su frágil y aislada economía desde hace tiempo- que podrían tardar años en repararse.

El vicepresidente JD Vance dijo el martes que Trump “no quiere hacer un pequeño trato. Quiere hacer el gran acuerdo”.

“Ese es el trueque que ofrece”, dijo Vance. “Si ustedes se comprometen a no tener un arma nuclear, nosotros vamos a hacer que Irán prospere”.

El subjefe de gabinete del presidente, Stephen Miller, ofreció una valoración más cáustica del momento, sugiriendo que Trump había “jugado la jugada del jaque mate” a Irán al aplicar el bloqueo en el estrecho.

“Si Irán elige el camino de un acuerdo que sea bueno para el mundo, será bueno para todos. Si Irán elige el camino del estrangulamiento económico mediante el bloqueo, entonces el mundo pasará de largo de Irán”, dijo Miller en una aparición en Fox News el martes por la noche. “Se establecerán nuevas rutas energéticas. Se establecerán nuevas cadenas de suministro. Otras naciones de la región -de todo el mundo, y especialmente Estados Unidos- potenciarán el mundo e Irán se convertirá en una nota a pie de página.”

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Algunos republicanos escépticos con la medida

Algunos republicanos creen que merece la pena probar cualquier táctica para ejercer más presión sobre Teherán.

“Yo apoyaría cualquier cosa”, dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte. Cuanta más presión, mejor".

Otros se mostraron escépticos, señalando que Teherán ya se enfrentaba a una letanía de sanciones económicas que apenas influían en su comportamiento.

“No estoy seguro de que sean las sanciones las que lo logren. Creo que ahora mismo estamos imponiendo sanciones bastante duras”, afirmó el senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur y miembro de las comisiones de Banca y de Servicios Armados. “Personalmente, no soy optimista de que podamos arreglar esto sin un cambio de régimen”.