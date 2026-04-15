Diplomáticos intentan organizar segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán

Islamabad- Los diplomáticos trabajaron el martes a través de canales secretos para organizar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán después de que Washington promulgara su bloqueo de los puertos iraníes, mientras Teherán amenazaba con tomar represalias atacando objetivos en toda la región cansada de la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una segunda ronda de conversaciones podría tener lugar “en los próximos dos días”, y declaró al New York Post que las negociaciones podrían celebrarse de nuevo en Islamabad, la capital de Pakistán.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, coincidió en que es “muy probable” que se reanuden las conversaciones. Citó una reunión que mantuvo con el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar.

Mientras tanto, en Washington, las primeras conversaciones directas en décadas entre los embajadores israelí y libanés en Estados Unidos concluyeron con una nota productiva, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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El embajador israelí, Yechiel Leiter, afirmó que ambos países están “en el mismo lado de la ecuación” para “liberar Líbano” del grupo militante Hezbolá. El embajador libanés Nada Hamadeh Moawad calificó la reunión de “constructiva”, pero instó a poner fin al actual conflicto entre Israel y los militantes de Hezbolá respaldados por Irán. Desde marzo, esa guerra ha desplazado a más de un millón de personas en Líbano.

Israel y Líbano están técnicamente en guerra desde la creación de Israel en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido en cuanto a su compromiso diplomático con Israel.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, habla con periodistas frente al Departamento de Estado en Washington, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin) (Jacquelyn Martin)

Primera ronda no logra fin del conflicto

El pasado fin de semana se celebró en Pakistán una primera ronda de conversaciones para poner fin de forma permanente al conflicto entre Estados Unidos e Irán. La Casa Blanca dijo que las ambiciones nucleares de Irán eran un punto de fricción central.

Un funcionario estadounidense dijo el martes que todavía se estaban discutiendo nuevas conversaciones con Irán y que no hay nada programado. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar de negociaciones delicadas.

Muhammad Aurangzeb, ministro de Finanzas de Pakistán, declaró a The Associated Press que “nuestros dirigentes no cejan en su empeño” de ayudar a Estados Unidos e Irán a poner fin al conflicto.

“Seguiremos en ello”, declaró Aurangzeb el martes.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense en las conversaciones del fin de semana, dijo durante un discurso en Georgia que Trump quiere un “gran acuerdo” en el que Irán cambie su programa nuclear por “prosperidad económica”.

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Aunque el alto el fuego parecía mantenerse, el enfrentamiento en torno al estratégico estrecho de Ormuz podía reavivar las hostilidades y agravar las consecuencias económicas de la guerra regional.

La guerra, que ya ha entrado en su séptima semana, ha sacudido los mercados y sacudido la economía mundial, ya que se ha cortado el transporte marítimo y los ataques aéreos han destrozado la infraestructura militar y civil en toda la región.

Los combates han causado la muerte de al menos 3,000 personas en Irán, más de 2,100 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en Estados árabes del Golfo. También han muerto trece militares estadounidenses.

Una mujer con velo camina por una fosa común donde civiles y combatientes de Hezbolá muertos por ataques aéreos israelíes están enterrados temporalmente en la ciudad portuaria de Sidón, Líbano, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Mohammed Zaatari) (Mohammed Zaatari)

Petroleros regresaron tras entrada en vigor del bloqueo

El bloqueo pretende presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, sobre todo a Asia, desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Es probable que gran parte de ese petróleo haya sido transportado por los llamados tránsitos oscuros que eluden las sanciones y la supervisión, proporcionando un flujo de efectivo que ha sido vital para mantener a Irán en funcionamiento.

El Mando Central de Estados Unidos dijo el martes que ningún barco logró superar el bloqueo en las primeras 24 horas, mientras que seis buques mercantes acataron las indicaciones de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y volver a entrar en un puerto iraní del Golfo de Omán.

Los petroleros que se acercaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que entrara en vigor el bloqueo, aunque uno volvió a invertir el rumbo y transitó por la vía navegable.

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El petrolero Rich Starry había estado esperando frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, según la empresa de datos de transporte marítimo Lloyd’s List, que citó datos de la empresa de seguimiento de cargas energéticas Vortexa. No estaba claro si el petrolero había atracado antes en Irán. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de buques vinculados a Irán.

Lloyd’s List, citando datos de registro y seguimiento de buques, informó de que el buque es propiedad de una naviera china y tenía como destino final China, con escala en un puerto de Omán, al sur del estrecho. El buque actualizó su señal de emisión el martes por la noche para dejar de mostrar que se dirigía a Sohar (Omán), según los datos de seguimiento facilitados por la empresa de análisis marítimo MarineTraffic.

El Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que no se permitirá el paso de petroleros chinos por el estrecho. “Así que no van a poder sacar su petróleo”, dijo a los periodistas el martes.

ARCHIVO - Buques petroleros y de carga alineados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri, Archivo) (Altaf Qadri)

En una rara crítica pública aparentemente dirigida a Trump, el presidente chino Xi Jinping dijo que las naciones deben “oponerse al retroceso del mundo a la ley de la selva”. Xi dijo que las naciones deben trabajar para “salvaguardar conjuntamente el multilateralismo genuino”.

Desde el comienzo de la guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo y la mayoría de los buques comerciales evitan la vía fluvial. El cierre efectivo del estrecho por Teherán, por el que transita una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz, ha disparado los precios del petróleo, haciendo subir el coste de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos más allá de Oriente Medio.

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Trump ha amenazado con destruir cualquier buque militar iraní que desafíe el bloqueo estadounidense. Irán ha amenazado con tomar represalias contra los puertos del Golfo Pérsico si son atacados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, copresidirán el viernes una conferencia de naciones dispuestas a desplegar buques de guerra para escoltar petroleros y portacontenedores a través del estrecho.

Israel y Líbano concluyen sus conversaciones

Las conversaciones entre Israel y Líbano en Washington fueron “productivas”, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado, añadiendo que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente acordados.”

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que facilitó las conversaciones, había restado importancia a las expectativas de un acuerdo inmediato.

Un hombre se sienta junto a coches calcinados y escombros tras el bombardeo israelí del miércoles anterior, en el centro de Beirut, Líbano, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar) (Hassan Ammar)

Leiter, embajador israelí en Estados Unidos, declaró tras las conversaciones que ambos países coincidían en varios aspectos.

“El gobierno libanés dejó muy claro que no seguirían ocupados por Hezbolá”, afirmó.

Moawad, máxima enviada de Estados Unidos al Líbano, dijo en una breve declaración que había pedido un alto el fuego entre Israel y Hezbolá y el regreso a casa de los libaneses desplazados por los combates.

Tras el alto el fuego en Irán, Israel prosiguió su campaña aérea y terrestre en Líbano. Sin embargo, ha interrumpido sus ataques en Beirut, la capital del país, desde el 8 de abril, tras un mortífero bombardeo que afectó a varias zonas comerciales y residenciales abarrotadas del centro de Beirut y mató a más de 350 personas en un solo día.

Las muertes provocaron una protesta internacional y las amenazas de Irán de poner fin al alto el fuego.

Las autoridades libanesas han abogado por un alto el fuego. Israel ha enmarcado las negociaciones en torno al desarme de Hezbollah y un posible acuerdo de paz, sin comprometerse públicamente a detener las hostilidades o retirar sus fuerzas.