Los republicanos del Senado bloquearon, por cuarta ocasión, pedirle cuentas a Trump sobre la guerra en Irán

Washington D.C. - La mayoría republicana del Senado volvió a derrotar, 52-47, este miércoles la resolución que persigue que el presidente Donald Trump requiera el visto bueno del Congreso antes de continuar la guerra contra Irán.

El plan del liderato demócrata del Senado es reclamar una votación todas las semanas en torno a esa resolución.

“Votaremos de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Presentaremos estas resoluciones ante el pleno cada semana, hasta que se termine esta guerra, o hasta que el Congreso cumpla con su deber y exige rendición de cuentas a la administración”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer.

El senador Schumer, electo por Nueva York, sostuvo que las tropas estadounidenses “merecen una estrategia, no el desorden” y que las votaciones hacen que los republicanos elijan entre “apoyar a nuestras tropas o mantenerlos en peligro sin ningún plan”.

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La resolución de esta semana fue presentada por la senadora demócrata Tammy Duckworth (Illinois), quien perdió sus piernas durante la guerra de Irak, tras ser derribado el helicóptero del Ejército estadounidense que pilotaba.