Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los republicanos del Senado bloquearon, por cuarta ocasión, pedirle cuentas a Trump sobre la guerra en Irán

Derrotaron una resolución que impediría nuevas acciones militares estadounidenses sin autorización del Congreso

15 de abril de 2026 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los demócratas se proponen insistir en que el presidente Trump requiera autorización del Congreso para vincular a Estados Unidos con guerras. (WILL OLIVER)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La mayoría republicana del Senado volvió a derrotar, 52-47, este miércoles la resolución que persigue que el presidente Donald Trump requiera el visto bueno del Congreso antes de continuar la guerra contra Irán.

RELACIONADAS

El plan del liderato demócrata del Senado es reclamar una votación todas las semanas en torno a esa resolución.

“Votaremos de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Presentaremos estas resoluciones ante el pleno cada semana, hasta que se termine esta guerra, o hasta que el Congreso cumpla con su deber y exige rendición de cuentas a la administración”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer.

El senador Schumer, electo por Nueva York, sostuvo que las tropas estadounidenses “merecen una estrategia, no el desorden” y que las votaciones hacen que los republicanos elijan entre “apoyar a nuestras tropas o mantenerlos en peligro sin ningún plan”.

La resolución de esta semana fue presentada por la senadora demócrata Tammy Duckworth (Illinois), quien perdió sus piernas durante la guerra de Irak, tras ser derribado el helicóptero del Ejército estadounidense que pilotaba.

“Estas guerras son ilegales sin un voto del Congreso”, dijo el martes el senador demócrata Tim Kaine (Virginia), quien se propone presentar una resolución como la de Irán con respeto a Cuba, donde Trump también amenaza con intervenir militamente.

Tags
IránCongreso de Estados UnidosSenado de Estados UnidosDonald TrumpGuerrasEstados UnidosCharles Schumer
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: