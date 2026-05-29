Desde Puerto Rico: Infantería de Marina anuncia una fuerza de combate de respuesta rápida para el Caribe

Washington D.C. - Desde Puerto Rico y en momentos en que el gobierno de Donald Trump no descarta una intervención militar en Cuba, la Infantería de Marina de Estados Unidos informó este viernes que la 24ta Unidad Expedicionaria asumió oficialmente la misión de respuesta rápida táctica para el Caribe y Latinoamérica.

Bajo la designación de Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24, en inglés), el comando está integrado por más de 1,300 infanteros de Marina, con tareas aeroterrestres en lo que se conoce como el área de responsabilidad del Comando Sur.

La LCF-24 opera desde bases costeras y el buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale, que tiene a su cargo apoyar la misión de la Fuerza de Tarea Aeroterrestre de la Infantería de Marina (MAGTF, en inglés), según esa rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Aunque la infantería de Marina fechó su comunicado en Puerto Rico, no precisó si la LCF-24 está basada en este momento en el archipiélago boricua, cuyo territorio ha sido utilizado con más fuerza en meses recientes como parte de la operación “Lanza del Sur”.

PUBLICIDAD

“Los infantes de marina y marineros de la LCF-24 están preparados para ejecutar todas las misiones prescritas por nuestros altos mandos para disuadir las amenazas que enfrenta nuestro hemisferio”, señaló el coronel Ryan Lynch, comandante de esa fuerza aeroterrestre.

El Pentágono tiene este mes, en aguas del Caribe, el portaaviones USS Nimitz, al igual que destructores y cruceros de misiles guiados, que, según Politico, “pueden lanzar misiles de precisión contra objetivos en tierra”. Pero, además, tiene los buques anfibios y escoltas USS Kearsarge, con 2,500 infanteros de Marina, frente a la costa de Virginia, en caso de una nueva movilización.

Esta semana, el presidente Trump insistió en no descartar una intervención militar en Cuba, aunque dice preferir una solución diplomática en su intención de imponer cambios políticos y económicos en el país caribeño, al que, después de 64 años de embargo económico, le impuso recientemente un bloqueo naval petrolero.

1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco 1 / 23 Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. Ismael Francisco Compartir

Mientras se agrava la crisis económica de Cuba, el secretario de Estado, Marco Rubio, declara al país caribeño como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, el argumento que pudieran utilizar para, si así se decidiera, intervenir militarmente.

De acuerdo a la Infantería de Marina, la LCF-24 está certificada para tareas como refuerzo de embajadas, la recuperación táctica de personal de aeronaves y actividades de socorro en casos de desastres. También, puede llevar a cabo operaciones de interdicción.

“Nuestro éxito en la operación ‘Lanza del Sur’ depende de nuestra capacidad para superar en maniobrabilidad y eficacia a las redes ilícitas que amenazan la región”, señaló, por su parte, el teniente general Calvert Worth, comandante de la II Fuerza Expedicionaria de Marines.

PUBLICIDAD

El Pentágono mantuvo una operación de vigilancia y ataques en el mar Caribe y el océano Atlántico en contra de supuestas embarcaciones de narcotraficantes, antes de intervenir militarmente en Venezuela, el 3 de enero, para extraer de ese país a su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, imputados de narcotráfico. Los muertos de esas ejecuciones extrajudiciales suman ya 199.

La semana pasada, un Gran Jurado federal acusó al expresidente cubano Raúl Castro de cargos de asesinato y conspiración por el derribamiento de dos aviones del grupo de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, en hechos ocurridos en febrero de 1996 que causaron la muerte de cuatro personas, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

1 / 29 | Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central. - Wikimedia Commons 1 / 29 Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central. Wikimedia Commons Compartir

“La Fuerza de Combate Litoral-24 proporciona la combinación exacta de capacidad de precisión e interoperabilidad que necesitamos. No se trata solo de una fuerza de respuesta a crisis; ofrece opciones al Comandante de Combate y sirve como herramienta para fortalecer la capacidad de los socios y asegurar la ventaja en todos los ámbitos”, indicó Worth.

Por su parte, el comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, afirmó que, con la LCF-24, se envía “un mensaje inequívoco: Estados Unidos está comprometido con la defensa de su territorio y con la consecución de un hemisferio próspero y estable junto a nuestros socios de confianza”.

Ese es un mensaje que coincide con el “corolario” Trump de la doctrina Monroe, por el cual Estados Unidos ha incrementado su visión de que Latinoamérica es su patio trasero para fines del control militar y comercial de la región.

PUBLICIDAD

El gobierno de Cuba ha considerado que la mera amenaza de una intervención militar constituye una violación del derecho internacional.

“Denunciamos (la) amenaza de uso de la fuerza contra Cuba por la mayor potencia militar nuclear, que se combina con el reforzamiento asfixiante del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, agravado con un cerco petrolero y la imposición de otras medidas coercitivas contra terceros países, bancos, empresas y cualquiera que mantenga una relación con Cuba”, indicó el jueves, en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.