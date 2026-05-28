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Tesoro federal lanzó la aplicación de las “cuentas Trump” para otorgar $1,000 a niños nacidos este cuatrienio

El programa es para los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2028

28 de mayo de 2026 - 6:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló sobre la APP de las cuentas Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. (SHAWN THEW)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy el lanzamiento de la aplicación “Cuentas Trump”, para los ciudadanos estadounidenses interesados en solicitar ser parte del programa piloto que otorgaría $1,000 por niños nacidos en este cuatrienio.

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La aplicación Cuentas Trump ofrece una manera sencilla y segura para que los hogares comiencen a participar en un programa diseñado para fortalecer su situación financiera a largo plazo desde el primer día”, indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Para solicitar ser parte del programa, los padres de niños nacidos a partir del 1 de enero de 2025, tienen que presentar el formulario 4547 del Servicio de Rentas Internas (IRS) en la página digital trumpaccounts.gov, en la que tienen que proveer la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social y la información de contacto.

Bessent añadió que el programa comenzará oficialmente el 4 de julio, cuando los padres, familiares, empleadores y otros contribuyentes elegibles podrán contribuir a la cuenta. El dinero no podrá retirarse de la cuenta hasta que el niño cumpla 18 años.

El funcionario resaltó que las cuentas pueden tramitarse tanto en la página electrónica como en las aplicaciones disponibles en el App Store de Apple (iOS) y en el Google Play Store (Android).

Por el momento, las comunicaciones sobre la activación de la Cuenta Trump se enviarán por correo electrónico desde no-reply@TrumpAccounts.Treasury.gov.

Previamente, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, ha indicado que prevé que los residentes de Puerto Rico tendrán acceso a las cuentas Trump.

“Estamos en conversaciones para asegurar que esas cuentas incluyan a Puerto Rico, nos da la impresión que sí, porque el lenguaje dice que es para todos los ciudadanos americanos con seguro social”, indicó en diciembre pasado el comisionado Hernández.

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Departamento del Tesoro federalDonald TrumpahorrosNiñosCongreso de Estados UnidosServicio de Rentas InternasPablo José Hernández RiveraSeguro SocialAppleAndroid
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