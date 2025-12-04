Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández confía que los niños de Puerto Rico tengan acceso a las cuentas Trump de $1,000

Ha pedido información al gobierno federal, y está en espera de respuesta

4 de diciembre de 2025 - 9:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, confía en que los residentes de Puerto Rico tendrán acceso a las cuentas Trump. (H.ROD/MUN.Ponce)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, piensa que los residentes de Puerto Rico tendrán acceso a la cuenta de $1,000 que el gobierno de Estados Unidos le quiere ofrecer a los ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Estamos en conversaciones para asegurar que esas cuentas incluyan a Puerto Rico, nos da la impresión que sí, porque el lenguaje dice que es para todos los ciudadanos americanos con seguro social”, indicó Hernández en un mensaje en sus redes sociales.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro han respondido mensajes de este medio en torno a si los residentes de los territorios estadounidenses estarían incluidos en una cuenta que regularía el Servicio de Rentas Internas federal (IRS).

Los padres de hijos nacidos durante este segundo cuatrienio de Trump podrán abrir una cuenta con $1,000 iniciales que ofrecerá el gobierno federal. Pero, según The Associated Press, serán empresas privadas las que invertirán ese dinero en la bolsa de valores, y el niño no podrá acceder a los fondos hasta cumplir 18 años.

Los padres de hijos de mayor edad también pueden abrirles una cuenta, pero no recibirán la bonificación, según la agencia de noticias.

Hernández considera, además, que los residentes de Puerto Rico deberían tener acceso a los $250 que ofrece la fundación Dell para niños de 10 años que abran una cuenta Trump, y que, por ello, ya se ha comunicado con esa organización.

Aunque aún no se conocen los detalles de cómo funcionará el acceso a los $1,000 federales, en el caso de los fondos de la Fundación Dell los niños deben vivir en zonas con un ingreso familiar promedio de $150,000 anuales o menos y no tener acceso a los fondos del gobierno estadounidense.

Puerto RicoDepartamento del Tesoro federalIRSDonald TrumpPablo José Hernández RiveraServicio de Rentas Internas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
