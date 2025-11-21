Pablo José Hernández quiere incluir a Puerto Rico en el cheque de $2,000 que Donald Trump propuso
El comisionado residente envió una carta al secretario del Tesoro, junto al delegado de Guam, James Moylan
21 de noviembre de 2025 - 3:36 PM
Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y el delegado de Guam, James Moylan, solicitaron al Departamento del Tesoro incluir a los territorios estadounidenses en cualquier cheque de $2,000 para los ciudadanos, como el que el presidente Donald Trump propuso recientemente.
“Tomando en cuenta la importancia económica de esta propuesta para las familias en los territorios, solicitamos respetuosamente que el Departamento aclare que cualquier reembolso autorizado también estaría disponible para los residentes elegibles de Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, en igualdad de condiciones que para los residentes de los 50 estados y Washington, D.C.”, indicaron Hernández y Moylan, en una carta enviada el jueves al secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Hernández y Moylan también pidieron “cualquier orientación sobre cómo se garantizaría esa inclusión, si el Congreso aprueba este reembolso”.
Aunque Trump ha hablado de enviarles un cheque de $2,000 a los ciudadanos estadounidenses de ingresos bajos y moderados, Bessent ha advertido que la propuesta requeriría el visto bueno del Congreso.
“Veremos”, dijo Bessent recientemente, en momentos en que la idea no ha cobrado vuelo en el Congreso.
Hernández, quien hace caucus con los demócratas de la Cámara de Representantes, y Moylan, republicano, anunciaron, además, la creación del “Caucus para Territorios y Estados Libre Asociados”, para defender los asuntos de los cinco territorios no incorporados.
