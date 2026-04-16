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Yovngchimi es sentenciado a un año y ocho meses de cárcel federal

Una jueza federal ordenó que cumpla tres años de libertad supervisada

16 de abril de 2026 - 10:50 AM

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Ángel Javier Avilés Monzón, conocido como “Yovngchimi”, fue arrestado en diciembre de 2024. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tras 15 meses bajo custodia, el reguetonero Ángel Javier Avilés Monzón, conocido como “Yovngchimi”, fue sentenciado hoy, jueves, a un año y ocho meses de prisión federal.

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El convicto estuvo representado por Saam Zangeneh, mientras que la Fiscalía federal contó con Laura Díaz.

La condena de cárcel fue emitida por la jueza María Antongiorgi Jordán durante una audiencia en el Tribunal Federal en Hato Rey.

Asimismo, la togada federal ordenó que el exponente de música urbana también cumpla tres años de libertad supervisada.

La Fiscalía federal y la defensa habían solicitado una sentencia de 18 meses de cárcel.

En febrero pasado, tras un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable por uno de los tres cargos que pesaban en su contra, Avilés Monzón se aceptó responsabilidad por posesión de un arma de fuego alterada ilegalmente para disparar de forma automática.

Según la Fiscalía federal, alrededor del 25 de agosto de 2024, el acusado envió un mensaje a un individuo a través de WhatsApp y le pidió que revisara un arma de fuego que se estaba atascando. Específicamente, “el acusado dijo mediante un mensaje de voz que el arma se había atascado porque había disparado todas las balas excepto la última”.

De acuerdo a la fiscalía, el 31 de agosto de 2024, el acusado volvió a enviar un mensaje al mismo individuo y le preguntó qué estaba haciendo. Entonces, el sujeto, presuntamente, le envió al acusado una fotografía del armazón de una pistola Glock y una herramienta, y le dijo que el arma no estaba funcionando correctamente.

“El acusado respondió que podían simplemente convertirla en una “semi” —refiriéndose a semiautomática— y vendérsela a otra persona", señaló la fiscalía en su memorando de sentencia.

Durante la vista de hoy, la jueza señaló que el nivel de ofensa aumentaba por ser un usuario de drogas en posesión de armas de fuego.

Sostuvo que, en el acuerdo de culpabilidad, Avilés Monzón aceptó haber usado drogas “hasta el momento del arresto de este caso”.

Sin embargo, el abogado argumentó que había una confusión con esa declaración porque choca con los hechos en el récord, particularmente con las cientos de pruebas de dopaje a las que fue sometido entre el 2022 y octubre de 2024.

Zangeneh indicó que Avilés Monzón solo arrojó positivo una vez en el programa, a marihuana, en el 2023.

Dijo que si hubiera usado drogas posterior a terminar el programa de desvío en octubre e 2024 y para el momento en que fue arrestado el 29 de diciembre de 2024, esa conducta no podía aplicarse a las consideraciones de este caso porque los hechos por los que fue acusado ocurrieron en agosto de 2024, para cuando había estado arrojando negativo en las pruebas de dopaje.

Tras evaluar, la jueza concedió la objeción de la defensa y ordenó que el informe presentencia sea enmendado, por lo que no se elevó la consideración del nivel de ofensa.

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