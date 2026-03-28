Yovngchimi objeta reporte presentencia en busca de una pena menor en prisión federal

El exponente de música urbana Ángel Javier Avilés Monzón, conocido artísticamente como “Yovngchimi”, presentó el jueves objeciones al reporte de presentencia (PSR, en inglés), un documento que el Tribunal federal utiliza para determinar la severidad de la sentencia.

A través de su representación legal, liderada por el licenciado Saam Zangeneh, el artista cuestionó varios aspectos del informe de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos (USPO), factores que podrían llevarlo a pasar hasta dos años más en una prisión federal.

Uno de los puntos más importantes es el nivel base de la ofensa, que el informe establece en 20, alegando que el artista era “una persona prohibida” al momento de los hechos por un caso que enfrentó a nivel estatal, pero que culminó eventualmente en su desestimación.

La defensa explicó que Avilés Monzón participaba en un programa de desvío, un mecanismo legal que permite suspender temporalmente la condena mientras el acusado cumple ciertas condiciones, y que el tribunal estatal cerró el caso el 8 de octubre de 2024.

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Por ello, la defensa argumentó que Avilés Monzón no debería recibir una pena federal más severa basándose en aquel caso estatal del pasado. En ese sentido, Zangeneh precisó que el caso fue finalmente desestimado tras completar el programa de desvío.

Otro punto cuestionado es el cómputo a base de su historial criminal. El informe le asignó un punto por este caso, pero la defensa señaló que, dado que el caso estatal fue desestimado, ese punto debería eliminarse, un dato también relevante para calcular la pena final.

Finalmente, basándose en estas objeciones y en el acuerdo de culpabilidad, la defensa solicitó al tribunal que se considere a Avilés Monzón con un nivel de ofensa de 15 y un historial criminal de categoría 1, lo que se traduciría en un rango de prisión de 18 a 24 meses.

El abogado pidió al tribunal que acepte estas objeciones y ordene a la USPO que modifique el reporte presentencia conforme a lo planteado, de cara a la vista de sentencia ante el Tribunal federal, la cual está programada para el 16 de abril a las 9:30 a.m.

El 10 de febrero, Avilés Monzón se declaró culpable ante la jueza federal María Antongiorgi Jordán por posesión de un arma alterada ilegalmente para disparar más de una bala de forma automática, que era uno de los tres cargos que pesaban en su contra.

Tras alcanzar un acuerdo, la Fiscalía federal acordó retirarle otro cargo por armas de fuego y uno por conspiración para tráfico de armas.

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“El acusado fue declarado competente para declararse culpable. Se le informó sobre la naturaleza de los cargos. Asimismo, se le informó de las penas máximas a las que se enfrenta, sus derechos constitucionales, las consecuencias de renunciar a sus derechos constitucionales y las normas legales aplicables”, relatan las minutas de la audiencia.

Avilés Monzón se declaró culpable del cargo 2 de la segunda acusación enmendada. Aunque todavía las partes no han presentado sus memorandos de sentencia, en el acuerdo de culpabilidad se estipuló que se recomendaría una pena de 18 meses de cárcel.

Según el acuerdo federal, Avilés Monzón aceptó que intercambió mensajes con una persona en relación a un arma de fuego que supuestamente estaba dañada en un periodo que comprende agosto y octubre de 2024.

“El acusado admite que poseía un arma de fuego que sabía que había sido modificada para disparar más de un tiro sin recarga manual mediante una sola función del gatillo”, indica el documento del acuerdo.