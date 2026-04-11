A días de la sentencia: la Fiscalía federal pide pena de 18 meses de prisión para Yovngchimi

La Fiscalía federal presentó el viernes el memorando de sentencia en el caso que enfrenta el reguetonero Ángel Javier Avilés Monzón, conocido como “Yovngchimi”, por posesión de un arma alterada ilegalmente para disparar más de una bala de forma consecutiva.

En el documento de cinco páginas, radicado por la fiscal federal Laura Díaz González, se reitera la recomendación de una pena de 18 meses (un año y seis meses) de prisión contra el acusado, conforme al acuerdo de culpabilidad que alcanzó Avilés Monzón.

No obstante, el delito imputado conlleva una pena federal máxima de 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000.

Sin embargo, como parte del acuerdo alcanzado entre las partes, la fiscalía recomendó una sentencia de 18 meses de prisión, “a pesar del historial criminal del acusado”, según el pliego acusatorio, aunque la decisión final sobre la condena recae sobre la jueza de distrito federal María Antongiorgi Jordán.

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“Los Estados Unidos de América recomiendan que el acusado sea sentenciado a 18 meses de prisión en cuanto al cargo dos de la acusación”, indicó la fiscalía en el memorando, que toma en consideración la evidencia disponible en el caso y las circunstancias del delito por el cual resultó convicto el acusado.

A modo de resumen, la fiscalía indicó que, alrededor del 25 de agosto de 2024, el acusado envió un mensaje a un individuo a través de WhatsApp y le pidió que revisara un arma de fuego que se estaba atascando. Específicamente, “el acusado dijo mediante un mensaje de voz que el arma se había atascado porque había disparado todas las balas excepto la última”.

De acuerdo a la fiscalía, el 31 de agosto de 2024, el acusado volvió a enviar un mensaje al mismo individuo y le preguntó qué estaba haciendo. Entonces, el sujeto, presuntamente, le envió al acusado una fotografía del armazón de una pistola Glock y una herramienta, y le dijo que el arma no estaba funcionando correctamente.

“El acusado respondió que podían simplemente convertirla en una “semi” — refiriéndose a semiautomática — y vendérsela a otra persona", señaló la fiscalía en el memorando de sentencia.

Según la declaración de hechos del acuerdo de declaración de culpabilidad y decomiso, el acusado admitió haber poseído un arma de fuego que sabía había sido modificada para disparar más de un tiro sin recarga manual mediante una sola acción del gatillo.

La fiscalía indicó que, tomando en consideración la conducta por la que se le acusa a Avilés Monzón, según las guías federales de sentencia, el caso parte de una base de gravedad establecida en nivel 18. Sin embargo, como aceptó su responsabilidad al declararse culpable, ese nivel se redujo a 15.

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“Al evaluar estos factores y formular su recomendación, los Estados Unidos consideraron el rol del Acusado y la evidencia disponible. Luego de considerar lo anterior, las partes acordaron que una sentencia de 18 meses es la disposición adecuada. Por las razones expuestas, los Estados Unidos sostienen que la sentencia recomendada de 18 meses es justa, razonable y suficiente, sin ser mayor de lo necesario para cumplir con los objetivos de la sentencia”, puntualizó.

No obstante, la Oficina de Probatoria de Estados Unidos (USPO) recomendó en su reporte inicial de presentencia (PSR) que el caso contenía factores que llevaban a recomendar hasta dos años en una prisión, un término mayor al que acordaron las partes previamente.

Sin embargo, del expediente electrónico del caso surge que dicho reporte fue modificado, pero se desconoce su contenido, ya que no es público.

Antes de que se hiciera dicha modificación, Avilés Monzón, a través de su representante legal, el licenciado Saam Zangeneh, presentó objeciones al PSR.

Uno de los puntos más relevantes del informe es que se establece un alto nivel de ofensa, basado en la premisa de que el acusado tenía un caso a nivel estatal que posteriormente fue desestimado. Además, se indica que, al momento en que presuntamente poseía el arma ilegal, este no debía incurrir en nuevos delitos.

Sin embargo, la defensa explicó que Avilés Monzón cumplió con un programa de desvío y que dicho caso estatal fue cerrado el 8 de octubre de 2024.

Además, Zangeneh argumentó que Avilés Monzón no debería recibir una pena federal más severa basándose en aquel caso estatal del pasado. Agregó que el caso fue finalmente desestimado tras completar el desvío.

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A finales de marzo, el abogado pidió a la corte que aceptara estas objeciones y ordenara a la USPO que modificara el reporte presentencia conforme a lo planteado, de cara a la vista de sentencia programada para el próximo 16 de abril a las 9:30 a.m.

El 10 de febrero, Avilés Monzón se declaró culpable ante Antongiorgi Jordán por posesión de un arma alterada ilegalmente para disparar de forma automática, que era uno de los tres cargos que enfrentaba.

Tras alcanzar un acuerdo, la Fiscalía federal acordó retirarle otro cargo por armas de fuego y uno por conspiración para tráfico de armas.