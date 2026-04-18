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Irán evalúa propuestas de Estados Unidos: advierte que no hará concesiones en las negociaciones

En medio de las crecientes tensiones, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní ofreció detalles del proceso

18 de abril de 2026 - 1:18 PM

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En esta fotografía difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el canciller iraní Abbas Araghchi, a la derecha, se reúne con el jefe del Ejército de Pakistán, general, Asim Munir, el miércoles 15 de abril de 2026, en Teherán. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Irán afirmó este sábado que está evaluando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de Pakistán, pero advirtió que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho de Ormuz mientras persista el conflicto.

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“La República Islámica de Irán está evaluando (las propuestas de Estados Unidos) y no ha dado aún una respuesta”, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El Consejo explicó que el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, que concluyó hoy una visita de tres días a Teherán en un esfuerzo por reanudar el diálogo entre las partes, transmitió a las autoridades iraníes las nuevas propuestas estadounidenses, sin precisar de qué se tratan.

La máxima entidad de seguridad iraní aseguró que la República Islámica “no hará la más mínima concesión ni retrocederá o mostrará indulgencia en las negociaciones” y consolidará lo que consideró logros obtenidos durante el conflicto.

En este contexto, insistió en que la continuación de las negociaciones dependerá de que la otra parte abandone sus “demandas excesivas”, por lo que, según el Consejo, las conversaciones del sábado pasado en Islamabad terminaron sin acuerdo, de acuerdo con Teherán, por diferencias sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otros puntos.

En cuanto a la situación del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, el Consejo indicó que, mientras Estados Unidos continúe con el bloqueo de los puertos iraníes, Teherán no abrirá el estratégico paso ni de forma limitada.

“Mientras el enemigo continúe intentando obstaculizar el tránsito marítimo o aplicar medidas como un bloqueo naval, la República Islámica de Irán lo considerará una violación del alto el fuego y evitará incluso la apertura limitada y condicionada del estrecho de Ormuz”, enfatizó.

Asimismo, explicó que la apertura parcial del paso marítimo, ayer, fue limitada exclusivamente a buques comerciales, excluyendo embarcaciones militares o de países considerados hostiles, y siempre bajo autorización y rutas designadas por Irán.

Sin embargo, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya informó esta mañana de que el paso marítimo ha vuelto a su estado anterior y que “se encuentra bajo una estricta gestión” de las Fuerzas Armadas iraníes debido al bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes.

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