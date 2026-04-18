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Escala la tensión en Medio Oriente: Irán cierra el estrecho de Ormuz y dispara contra barcos

La restricción llega tras el bloqueo de Estados Unidos. Te explicamos lo más reciente del conflicto

18 de abril de 2026 - 7:11 AM

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Assem Abdallah reacciona al entrar en el apartamento de un amigo, destruido por un ataque aéreo israelí, en Kfar Roumman, en el sur de Líbano, el 17 de abril de 2026, tras un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. (Hassan Ammar)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El enfrentamiento en torno al estrecho de Ormuz volvió a intensificarse el sábado, cuando Irán revirtió la reapertura de esta crucial vía marítima y abrió fuego contra embarcaciones que intentaban transitarla, en represalia luego de que Estados Unidos mantuviera su bloqueo a los puertos iraníes.

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El estrecho permanecerá cerrado hasta que se levante el bloqueo estadounidense, informó el sábado por la noche la marina de la Guardia Revolucionaria de Irán, que advirtió que “ninguna embarcación debe realizar movimientos desde su punto de anclaje en el golfo Pérsico y el mar de Omán, y acercarse al estrecho de Ormuz será considerado como cooperación con el enemigo” y será objeto de ataque.

Los nuevos incidentes en el estrecho —por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial— amenazan con agravar la crisis energética global y empujar a los países a un nuevo conflicto, mientras la guerra entra en su octava semana.

Un frágil alto el fuego expira el miércoles. Irán indicó que ha recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, mientras mediadores pakistaníes trabajan para organizar otra ronda de negociaciones directas.

Previamente, el mando militar conjunto iraní había señalado que “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior… bajo estricta gestión y control de las fuerzas armadas”.

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Testigos en Doha, captaron los misiles en el cielo, seguidos de explosiones.

Lanchas de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero y un proyectil no identificado impactó un buque portacontenedores, dañando algunos contenedores, según informó el centro británico United Kingdom Maritime Trade Operations. El Ministerio de Exteriores de India convocó al embajador iraní por el “grave incidente” tras disparos contra dos buques mercantes con bandera india, especialmente luego de que Irán había permitido previamente el paso de varias embarcaciones con destino a ese país.

Para Irán, el cierre del estrecho —impuesto tras el inicio de la guerra el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel durante conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán— es quizá su herramienta más poderosa, al amenazar la economía mundial y generar presión política sobre el presidente Donald Trump. Para Estados Unidos, el bloqueo mantiene la presión y podría asfixiar aún más la debilitada economía iraní.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, emitió declaraciones desafiantes el sábado, afirmando que la marina está “lista para infligir duras derrotas a sus enemigos”. No ha aparecido en público desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre en el ataque inicial de Israel.

Un giro un día después de que Irán anunciara la reaperturaEl viernes, Irán había anunciado la reapertura del estrecho al tránsito comercial tras una tregua de 10 días entre Israel y el grupo militante Hezbolá en Líbano, lo que provocó una caída en los precios del petróleo.

Sin embargo, Trump afirmó que el bloqueo estadounidense “se mantendrá en plena vigencia” hasta que Teherán alcance un acuerdo con Washington. La medida fue impuesta tras el fracaso de conversaciones directas en Pakistán.

Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Bajo un cartel del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, la policía fronteriza iraní comprueba pasaportes en un paso fronterizo entre Turquía e Irán en Razi, Irán, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)Una valla publicitaria que muestra al asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, domina el tráfico en una autopista a la entrada de Teherán, Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco)
1 / 19 | En imágenes: así se vive la cotidianidad en Irán en tiempos de guerra. Una carretera desierta se extiende hacia el paso fronterizo de Kapikoy entre Turquía e Irán, cerca de Van, Turquía, sábado 4 de abril de 2026. (AP Photo/Francisco Seco) - Francisco Seco

El Comando Central de Estados Unidos informó que 23 embarcaciones han sido devueltas a Irán desde el inicio del bloqueo el lunes. Las declaraciones de Trump generaron reacciones críticas.

“El gobierno estadounidense está poniendo en riesgo a la comunidad internacional y la economía global con estos errores de cálculo”, dijo el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, a The Associated Press, añadiendo que Estados Unidos está “poniendo en riesgo todo el paquete de alto el fuego”.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán calificó el bloqueo como una violación de la tregua y afirmó que impedirá cualquier reapertura “condicionada o limitada” del estrecho. También indicó que Irán mantendrá control sobre el tránsito, incluyendo rutas designadas, cobro de tarifas y emisión de permisos.

Más tarde, la Guardia Revolucionaria reiteró que ninguna embarcación debería intentar cruzar.

Pakistán impulsa negociaciones

El renovado conflicto se produce horas después de que el canciller pakistaní, Ishaq Dar, afirmara que su país busca “acercar posiciones” entre Estados Unidos e Irán. Se espera una nueva ronda de negociaciones la próxima semana.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

Irán confirmó que está evaluando nuevas propuestas estadounidenses presentadas durante la visita del jefe del Ejército de Pakistán.

No obstante, Khatibzadeh indicó que Teherán no está listo para nuevas negociaciones directas, acusando a Washington de mantener una postura “maximalista”.

También rechazó la posibilidad de entregar sus reservas de uranio enriquecido —unas 970 libras (440 kilogramos)— calificando la propuesta como inviable.

Trump, por su parte, aseguró que las conversaciones van “muy bien”, aunque advirtió que Irán “no puede chantajear” a Estados Unidos. El viernes incluso mencionó que Estados Unidos podría entrar en Irán para “recuperar todo el material nuclear”.

Ataque en Líbano

El presidente francés, Emmanuel Macron, informó que un soldado francés murió y tres resultaron heridos en un ataque contra fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano, atribuyendo la responsabilidad a Hezbolá, que lo negó.

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El conflicto entre Israel y Hezbolá ha sido uno de los principales obstáculos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque el alto el fuego en Líbano se considera un avance.

Mientras tanto, familias desplazadas comenzaron a regresar al sur del Líbano pese a las advertencias de las autoridades.

La guerra ha dejado al menos 3,000 muertos en Irán, más de 2,290 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en países del Golfo. También han muerto 13 militares estadounidenses.

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