Jenniffer González otorga Medalla de la Gobernadora a la mayor Ariana G. Linse Sabino

Como homenaje póstumo, la gobernadora Jenniffer González le otorgó este sábado la Medalla de la Gobernadora a la mayor Ariana G. Linse Sabino, quien fue uno de los seis miembros de la Fuerza Aérea que falleció, el pasado 12 de marzo, durante un accidente aéreo, en Irán.

La gobernadora, además, le hizo entrega a la familia de la bandera de Puerto Rico.

“Hoy, es un día triste; hoy, es un día doloroso. Hoy, se pierde una hija, una hermana, una amiga, una compañera, una puertorriqueña. Una persona que entregó lo máximo que cualquier oficial puede entregar: su vida, su legado y su carrera. A nombre del pueblo de Puerto Rico, nuestras sinceras condolencias, pero también que este recuerdo esté presente siempre. Como gobernadora de Puerto Rico, le expreso que esta es una situación muy difícil para todos nosotros. Tal vez, no la conocimos personalmente, pero sabemos de su carácter y su sacrificio. A la familia, les digo que los amamos a todos y oramos por ustedes y sus amigos por su pérdida. Como gobernadora, esta es la primera vez que se entrega la Medalla de la Gobernadora de manera póstuma y Ariana se la merece”, expresó González, a los familiares, durante los actos fúnebres realizados en el Cementerio Nacional, en Bayamón.

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La Medalla estaba acompañada del siguiente mensaje, en inglés: “Mayor Ariana G. Linse Sabino. Jefa de Operaciones Actuales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue piloto del Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo 99 adscrito a la Base Conjunta de la Guardia Nacional Sumpter Smith, Alabama. Hija de Puerto Rico, distinguida por su extraordinario valor y su inquebrantable devoción al servicio de nuestra nación. Su vida, sacrificada en combate, permanece como un testimonio imperecedero de los más altos ideales de valor, sacrificio y honor. Con profunda gratitud, el pueblo de Puerto Rico atesora su memoria y se inspira en su legado de heroísmo. Condecorada con la MEDALLA DE LA GOBERNADORA AL VALOR Y PATRIOTISMO, el 18 de abril de 2026 en Bayamón, Puerto Rico. Jenniffer González Colón-gobernadora de Puerto Rico”.

En la ceremonia solemne, estuvieron los familiares de la mayor: su madre Omayra, su padre Darren, su hermana Kelaia, su hermano el sargento Zevin, familiares, compañeros de escuadrón y representantes de diversas organizaciones de veteranos. Junto a la gobernadora, estuvieron el ayudante general de la Guardia Nacional, el general de brigada Carlos J. Rivera Román; el secretario de Seguridad Pública y general de brigada, Arthur Garffer; el sargento mayor de Estado, Juvencio Méndez; y el procurador de Veteranos, Agustín Montañez.

Los actos fúnebres en el Cementerio Nacional culminaron con el sobrevuelo de aviones del U.S. Air Force en honor a la aviadora.